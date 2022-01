LIVE! SERIE B – Finestra invernale calciomercato: tutti gli affari ufficiali, squadra per squadra

Si è aperta lunedì 3 gennaio e si chiuderà lunedì 31 gennaio alle ore 20 la finestra invernale del calciomercato “di riparazione” per il campionato di Serie B. Qui gli aggiornamenti di mercato che riguardano il Lecce, in ordine cronologico. A seguire gli affari ufficiali di tutte le squadre.

06.01 ore 14.55: Annullato, di comune accordo col calciatore, il trasferimento in giallorosso del giovane slovacco David Jackuliac, una volta verificato che il ragazzo non potrà proseguire gli studi in quanto sul territorio non è presente un istituto che consente lo stesso indirizzo in lingua inglese, cominciato in Slovacchia

06.01 ore 11.25: UFFICIALE, Biagio Meccariello ceduto a titolo definitivo alla Spal (LEGGI QUI)

05.01 ore 17.15: UFFICIALE, Mattia Felici al Palermo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto (LEGGI QUI)

04.01 ore 11.15: Secondo la Gazzetta dello Sport, il Lecce è sempre più vicino ad Asencio. Meccariello verso la Spal, Olivieri risulta nella lista dei partenti insieme a Paganini, Vera e Benzar. Calabresi, ci prova il Brescia. Occhi su Dezi, centrocampista del Venezia. Il Sassuolo mette gli occhi su Strefezza. Per La Nazione, il Lecce gradirebbe il centrocampista Marco Benassi, in uscita dalla Fiorentina (LEGGI QUI)

03.01 ore 18: Oltre a Meccariello, in partenza anche Felici, direzione Palermo (LEGGI QUI)

02.01 ore 17.40: Il Lecce sonda il mercato per un vice-Coda. Il nome più gettonato è lo spagnolo Raul Asencio, classe 1998, punta centrale con esperienze nel Genoa, nell’Avellino, nel Benevento, nel Pisa, nel Cosenza, nel Pescara e nella Spal, ora in forza all’Alcorcon (seconda serie spagnola). Meccariello in procinto di partire verso Ferrara (LEGGI QUI)

29.12 ore 17.24 – UFFICIALE, Nuovo elemento per la Primavera: tesserato l’attaccante slovacco David Jackuliak, classe 2003, proveniente dall’MFK Banska Bystrica (LEGGI QUI)

27.12 ore 20.37 – UFFICIALE, Brynjar Ingi Bjarnason finisce, anzitempo, la sua esperienza col Lecce. Il difensore islandese, infatti, è stato ceduto ai norvegesi del Valerenga con diritto ad una percentuale sulla futura vendita e diritto di recompra (LEGGI QUI)

ALESSANDRIA

Acquisti:

Cessioni:

ASCOLI

Acquisti: Bellusci G. (d, Monza, prest.), Tsadjout F. (a, Milan, temp.)

Cessioni:

BENEVENTO

Acquisti:

Cessioni:

BRESCIA

Acquisti:

Cessioni: Mateju A. (d, risoluzione), Capoferri M. (d, Lecco, temp.)

CITTADELLA

Acquisti:

Cessioni:

COMO

Acquisti:

Cessioni: Dkidak A. (d, risoluzione)

COSENZA

Acquisti:

Cessioni:

CREMONESE

Acquisti:

Cessioni: Dalle Mura C. (d, Fiorentina, fine prestito)

CROTONE

Acquisti:

Cessioni: Donsah G. (c, risoluzione)

FROSINONE

Acquisti:

Cessioni: De Lucia V. (p, Feralpisalò, temp.)

LECCE

Acquisti:

Cessioni: Bjarnason B.I. (d, Valerenga, def.), Felici M. (c, Palermo, temp.), Meccariello B. (d, Spal, def.)

LR VICENZA

Acquisti: Teodorczyk L. (a, Udinese, temp.)

Cessioni:

MONZA

Acquisti: Molina S. (c, Crotone, def.)

Cessioni:

PARMA

Acquisti:

Cessioni: Busi M. (d, Stade de Reims, temp.), Artistico G. (a, Monterosi, temp.)

PERUGIA

Acquisti:

Cessioni:

PISA

Acquisti:

Cessioni:

PORDENONE

Acquisti:

Cessioni: Tsadjout F. (a, Milan, fine prestito)

REGGINA

Acquisti:

Cessioni:

SPAL

Acquisti: Meccariello B. (d, Lecce, def.)

Cessioni:

All. esonerato Clotet, ingaggiato Venturato

TERNANA

Acquisti:

Cessioni: