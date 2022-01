LECCE – Ufficiale, Paganini lascia il Salento direzione Ascoli

Finisce ufficialmente l’avventura di Luca Paganini nel Salento. L’Us Lecce e l’Ascoli Calcio, poco fa, hanno ufficializzato il trasferimento del calciatore in bianconero a titolo definitivo. Paganini ha sottoscritto un contratto sino a giugno prossimo, con opzione per il rinnovo.

Ormai fuori dai radar di Marco Baroni, Paganini, quest’anno, ha collezionato solo sette spezzoni di gara in campionato (l’ultimo dei quali, a fine novembre con la Ternana) e uno in Coppa Italia nella trasferta di Parma. Arrivato a Lecce nell’estate del 2020, nella scorsa stagione ha messo insieme 21 presenze in campionato, segnando un gol (nella trasferta contro la Virtus Entella), e una in Coppa Italia.

(foto: L. Paganini, archivio Coribello/SalentoSport)