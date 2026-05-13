PROMOZIONE/B – Pignataro (Squinzano) ed Espindola (Acaya e Roca) re dei bomber: la classifica marcatori definitiva 2025/26

Antonio Pignataro (Squinzano) e l’argentino Facundo Espindola (Terre di Acaya e Roca) sono i vincitori della classifica marcatori del girone B di Promozione pugliese 2025/26 con 23 reti. Espindola ha raggiunto la prima posizione coi quattro gol segnati domenica scorsa contro il Copertino. Completa il podio Lamin Sanyang, attaccante del Leverano, con 18 reti.

La classifica completa:

23 RETI: Pignataro (Squinzano), Espindola (Acaya e Roca);

18 RETI: Sanyang (Leverano);

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15 RETI: Ancora (Squinzano);

14 RETI: Afrune (P. Bagnolo), Iurato (F. Taviano), Ruibal (Atl. Tricase);

13 RETI: Bari (Ostuni), Manta Andrea (Mesagne);

12 RETI: Siverio Perez (Manduria), Zolezzi (Ostuni), Gennari (F. Taviano);

11 RETI: Laena (Leverano), Fatty (4 Copertino, 7 Mesagne), Colucci (R. Putignano);

10 RETI: Baclet (2 F. Taviano, 8 Acaya e Roca), Manisi (6 F. Taviano, 4 Atl. Tricase), Diop Idrissa (1 Bagnolo, 9 Matino), Momar Thiam (Ostuni), Di Giulio (Carovigno), Richella (Sava);

9 RETI: Diaz Verde (Manduria), Cilenti (Manduria), Sowe (Ostuni), Romanazzo (V. Locorotondo), Taveri (Mesagne), Secka (Ginosa);

8 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Lorusso (Atl. Tricase), Garcia Coronado (V. Matino), Mirizzi (Sava);

7 RETI: Novelli (R. Putignano), Mastronardi (V. Locorotondo), Castrì (F. Taviano), Cocciolo (Squinzano), Vantaggiato (Carovigno), Maiolo (Atl. Tricase);

6 RETI: Nestola (Copertino), Caruso (Ostuni), Natale R. (V. Locorotondo), Telesca (Ginosa), Alemanni (Leverano), Longo L. (Arboris Belli), Cecchin (Manduria), Almeyra (Acaya e Roca), Daugenti (R. Putignano), Faccini (Ginosa), De Carlo (Mesagne);

5 RETI: Verri (F. Taviano), Cisternino (Acaya e Roca), Spataro (Sava), Lovecchio (Ginosa), Pasculli (Leverano), Fabiano (Sava), Diop Mamadou (Mesagne), Mbaki (Mesagne), Pinto Mass. (V. Matino), Laera (R. Putignano), Fornaro Dom. (R. Putignano), Amico (Atl. Tricase), D’Amanzo (Mesagne), Pouye (Copertino), Quarta Chr. (Squinzano), Ferreyra (Arboris Belli);

4 RETI: Vapore (Sava), Molina (Ginosa), Semeraro (Ostuni), De Pasquale (Ostuni), Piccinno (Acaya e Roca), Frumento (Ostuni), Stella (Copertino), Alessandrì (3 Bagnolo, 1 Taviano), Ciriolo (V. Matino), Porpora (Acaya e Roca), Maraschio (Acaya e Roca), Villani Gio. (Ginosa), Quarta Francesco (Leverano);

3 RETI: Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Balanda (Ostuni), Raia (Arboris Belli), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), Spedicato N. (1 V. Matino, 2 Leverano), Palumbo R. (Atl. Tricase), Tahiara (Trepuzzi), Natale J. (V. Locorotondo), Iaia S. (Squinzano), Giannuzzi (1 F. Taviano, 2 V. Matino), Perrone Mattia (Carovigno), Gningue M. (Mesagne), Lacirignola (V. Locorotondo), Mariano (Leverano), Strambelli (Squinzano), Ndom (Mesagne), Libertini (Squinzano), Gueye (Squinzano), Lippo (Sava), Ciccarese D. (Copertino), Diwouta (V. Locorotondo), Di Cosola (R. Putignano), Fernandez Guill. (Arboris Belli), Turco F. (Carovigno), Torrisi (Arboris Belli), Piscopo (P. Bagnolo), Montinaro (Squinzano), Rutigliano M. (Acaya e Roca);

2 RETI: De Marco (Trepuzzi), Pisanello (F. Taviano), Negro Mattia (F. Taviano), Lanzilotti Th. (Carovigno), Dos Santos (Carovigno), Palmisano (Sava), Marzo Mattia (V. Matino), Maniglio (V. Matino), Quarta Luciano (Copertino), Sperti (Copertino), Pascale (Arboris Belli), Aranda (F. Taviano), Prati (Ginosa), Calio D. (R. Putignano), Romano (Manduria), Gatto (Sava), De Vito (V. Matino), Frisenda (Copertino), Teixeira (Manduria), Coronese M. (Ginosa), Campa (P. Bagnolo), Falco (Copertino), Prinari (Manduria), Pisano (Sava), Kamagate (Trepuzzi), Coppola (F. Taviano), Cavalieri (Atl. Tricase), Franco (Copertino), Longo D. (Arboris Belli), Ndiaye Amadou (Mesagne), Lanciano (P. Bagnolo), Lorenzo (Copertino), Gomez (Ostuni), Caracciolo (Atl. Tricase), Narducci (Ostuni), Indirli F. (1 Squinzano, 1 Trepuzzi), Scialpi (Manduria), Marchionna (Manduria9, Ventura (Ginosa), Quazzico (V. Locorotondo), Portaccio (F. Taviano), Carrozza (F. Taviano), Termite (Arboris Belli), Camarda (Sava), Lovisi (Carovigno), Kaba (Carovigno), De Luca S. (Leverano);

UNA RETE: Levanto (F. Taviano), Fruci (Squinzano), Zanazzi (Atl. Tricase), Toraldo (Trepuzzi), Panzarea (Ginosa), Raffin (Acaya e Roca), Legrottaglie (V. Locorotondo), D’Ippolito (Carovigno), Caputo And. (Atl. Tricase), Aguilar (Trepuzzi), Napolitano (Sava), Ngoy (Sava), Fornaro Dan. (Sava), De Luca F. (P. Bagnolo), Nobile (Squinzano), Caragnulo (F. Taviano), Angelini (P. Bagnolo), Perrone Giulio (Copertino), Diaz F. (Acaya e Roca), Convertini (Ostuni), Maruccia (V. Matino), Chiochia (Sava), Scardia (Trepuzzi), Renna (Trepuzzi), Vaschetto (Leverano), Martella (Atl. Tricase), Ndiaye Babacar (Mesagne), Fernandez Th. (Ostuni), Campioto (Trepuzzi), Caiaffa (V. Matino), Puzzovio (Atl. Tricase), D’Adamo (Trepuzzi), Rollo (P. Bagnolo), Seclì (V. Matino), Urrutia (Arboris Belli), Moretti (Arboris Belli), Iaia T. (Trepuzzi), Liquori (F. Taviano), Manfredi (Arboris Belli), Lavazza (Ginosa), D’Andria (Sava), De Giorgi Marco (Atl. Tricase), Fede (Ginosa), De Mitri (Manduria), Calio F. (R. Putignano), Galvan (Manduria), Jarju (Carovigno), Avella (Arboris Belli), Mancarella (V. Matino), Pinto Fran. (Sava), Sergio (Ginosa), Mezzapesa (R. Putignano), Suppressa (Leverano), Colao (Leverano), De Pascalis (Leverano), Galeone (Sava), Sall (Copertino), Sekou (Mesagne), Torsello (Atl. Tricase), De Lorenzis (V. Matino), Sernia (Ginosa), Mastrogiovanni (Leverano), Palmieri (Trepuzzi), Garcia L. (Acaya e Roca), Conte (Acaya e Roca), Basta (Ginosa), Bruè (Squinzano), Ribezzi (Mesagne), Turco M. (Carovigno), Caramia (Carovigno), Coluccia (P. Bagnolo), Rutigliano F. (Leverano), Parisi (Ostuni), Cimmarusti (Ginosa), Resta (V. Matino), Telera (Squinzano), Tarantino (Squinzano), Mazzarano (Ginosa), Verdano (Ginosa), Greco E. (Copertino), Ciucci (Copertino), Cariddi (P. Bagnolo), Itta (Sava), Greco G. (Arboris Belli), Lombardi (Carovigno), Casulli (R. Putignano), Neglia (V. Locorotondo), Gningue L. (Mesagne), Hammed (Mesagne), Palumbo F. (Manduria), Manca (Leverano), Valentino (Leverano), Pasca (P. Bagnolo).