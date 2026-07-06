SERIE A – Live tutte le ufficialità di calciomercato 2026/27, squadra per squadra
Dal 1° luglio si è aperta ufficialmente la nuova stagione sportiva, così come si aprono ufficialmente anche i cancelli del calciomercato. La sessione estiva si chiuderà il 1° settembre alle ore 20.
Arrivi e partenze del calciomercato di Serie A 2026/27, squadra per squadra (fonti: TMW/Gazzetta dello Sport)
(ultimo aggiornamento: 06.07.2026 h 18.45)
ATALANTA
Allenatore: Maurizio Sarri (nuovo)
Acquisti: Perillo (A, Empoli, def.), Mirra (D, Roma, svinc.), Puljic (D, Bayern Monaco, def.)
Cessioni: Godfrey (D, Rangers, temp.), Palestra (D, Chelsea, def.)
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BOLOGNA
Allenatore: Domenico Tedesco (nuovo)
Acquisti: Caccavo (A, Lumezzane, def.)
Cessioni: Bonifazi (D, svinc.), Lykogiannis (D, svinc.), Corazza (D, Vicenza, temp.)
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CAGLIARI
Allenatore: Fabio Pisacane (confermato)
Acquisti: Di Paolo (A, Siracusa, FP), Romano (C, Roma, def.), Akarakiri (C, Everton, svinc.)
Cessioni: Pavoletti (A, svinc.)
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COMO
Allenatore: Fabregas (confermato)
Acquisti: Cuenca (D, Sporting Gijon, FP), Milla (C, Getafe, def.), Kaiki (D, Cruzeiro, def.)
Cessioni: Sergi Roberto (C, svinc.), Alberto Moreno (D, svinc.), Chinetti (A, Mantova, temp.), Cassandro (D, Palermo, def.)
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FIORENTINA
Allenatore: Fabio Grosso (nuovo)
Acquisti: Viery (D, Gremio, def.)
Cessioni: Beltran (A, River Plate, def.), Baroncelli (D, Gubbio, def.)
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FROSINONE
Allenatore: Massimiliano Alvini (confermato)
Acquisti: Calò (C, Cesena, def.)
Cessioni: Dixon (A, Toronto, temp.)
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GENOA
Allenatore: Daniele De Rossi (confermato)
Acquisti: Vaz (D, Varesina, def.), Meichtry (C, Thun, def.), Puczka (D, Juventus, def.), Wiafe (C, Modena, def.)
Cessioni: Malinovskyi (C, Trabzonspor, svinc.), Ekuban (A, svinc.), Leali (P, svinc.), Ekhator (A, Juventus, def.), Consiglio (P, Modena, def.), Odero (D, Modena, def.), Ankeye (A, Zeljeznicar, def.)
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INTER
Allenatore: Christian Chivu (confermato)
Acquisti: Stankovic (C, Club Brugge, def.), Massolin (C, Modena, FP), Marello (D, Udinese, def.)
Cessioni: Darmian (D, svinc.), Acerbi (D, svinc.), Sommer (P, svinc.), De Vrij (D, Panathinaikos, svinc.), Carboni (D, Parma, def.), Dumfries (C, Real Madrid, def.), De Pieri (A, Ascoli, temp.)
JUVENTUS
Allenatore: Luciano Spalletti (confermato)
Acquisti: Boga (A, Nizza, def.), Ekhator (A, Genoa, def.), Reynaud (D, Tolosa, def.)
Cessioni: Kostic (C, svinc.), Vlahovic (A, svinc.), Puczka (D, Genoa, def.), Daffara (P, Parma, def.)
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LAZIO
Allenatore: Gennaro Gattuso (nuovo)
Acquisti: Alfonso Pedraza (D, Villareal, svinc.)
Cessioni: Basic (C, Venezia, svinc.), Pedro (A, svinc.), Hysaj (D, svinc.), Bordoni (D, Padova, svinc.)
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LECCE
Allenatore: Eusebio Di Francesco (confermato)
Acquisti: Jovic (A, IMT Belgrad, FP)
Cessioni: Kodor (A, Rapid Bucarest, def.), Helgason (C, Venezia, svinc.), Ramadani (C, Corum, def.)
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MILAN
Allenatore: Ruben Amorim (nuovo)
Acquisti: Guernier (A, Birmingham, svinc.), Cissè (A, Catanzaro, FP), Gonçalo Ramos (A, PSG, def.)
Cessioni: Traorè (A, Partizan Belgrado, def.), Lontani (A, Parma, svinc.), Longoni (P, PSG, svinc.)
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MONZA
Allenatore: Ivan Juric (nuovo)
Acquisti: Ondoa (C, Estoril, def.)
Cessioni: Sorrentino (P, Padova, def.), Hernani (C, Palermo, def.)
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NAPOLI
Allenatore: –
Acquisti: Alisson Santos (A, Sporting Lisbona, def.)
Cessioni: Juan Jesus (D, svinc.)
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PARMA
Allenatore: Carlos Cuesta (confermato)
Acquisti: Cremaschi (C, Inter Miami, def.), Lontani (A, Milan, svinc.), Daffara (P, Juventus, def.), Carboni (D, Inter, def.)
Cessioni: Begic (A, Sampdoria, def.), Estevez (C, Palermo, svinc.), Astaldi (P, Pianese, temp.), Sits (A, Dordrecht, temp.), Mena Martinez (D, Arezzo, temp.)
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ROMA
Allenatore: Gian Piero Gasperini (confermato)
Acquisti:
Cessioni: Abdulhamid (D, Lens, def.), Sangarè (D, Elche, def.), El Shaarawy (A, svinc.), ROmano (C, Cagliari, def.), Della Rocca (C, svinc.), Mirra (D, Atalanta, svinc.), Almaviva (svinc.9
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SASSUOLO
Allenatore: Alberto Aquilani (nuovo)
Acquisti: Muric P, Ipswich Town, def.), Walukiewicz (D, Torino, def.)
Cessioni: Ruan (D, Atletico Mineiro, def.), Satalino (P, svinc.)
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TORINO
Allenatore: Ignazio Abate (nuovo)
Acquisti:
Cessioni: Walukiewicz (D, Sassuolo, def.), Seck (A, Partizan Belgrado, def.), Silva (C, Mantova, temp.), Maripan (D, svinc.), Tameze (C, svinc.), Savva (A, svinc.), Lazaro (C, Al Ain, svinc.)
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UDINESE
Allenatore: Kosta Runjaić (confermato)
Acquisti: Nicolò Zaniolo (C, Galatasaray, def.), Chakvetadze (C, Watford, def.)
Cessioni: Nunziante (P, Arezzo, temp.), Sava (P, Universitatea Craiova, def.), Marello (D, Inter, def.)
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VENEZIA
Allenatore: Giovanni Stroppa (confermato)
Acquisti: Basic (C, Lazio, svinc.), Lisman (A, Lech Poznan, def.), Berardi (C, Pescara, def.), Bella-Kotchap (D, Verona, def.), Helgason (C, Lecce, svinc.), Correja (D, Valencia, svinc.)
Cessioni: Doumbia (C, Sporting Lisbona, def.), Svoboda (D, Brighton, def.)
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LEGENDA
P, D, C, A (dopo il nome) rappresentano il ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante)
temp = prestito
def = titolo definitivo
FP = fine prestito
svinc. = svincolato
rit. = ritiro