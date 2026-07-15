PROMOZIONE/B – Tutte le ufficialità di mercato delle probabili partenti al torneo 2026/27

A fine giugno sono stati diffusi, dalla Lnd Puglia, i primi elenchi con le aventi diritto per ogni campionato territoriale. Con riferimento alla Promozione pugliese, che sarà composta – salvo modifiche successive – da 32 squadre suddivise in due gironi – proviamo a stilare una prima bozza (ufficiosa) della composizione del girone B e ad analizzare le prime ufficialità delle squadre che – sempre sulla carta – dovrebbero comporlo. Diamo per scontato il ripescaggio dell’Ugento (retrocesso dall’Eccellenza alla Promozione via playout) nel massimo campionato dilettantistico regionale.

NOTA: Nella voce dei calciatori, la prima lettera indica il ruolo (P portiere, D difensore, ecc.), poi ci sono le due cifre dell’anno di nascita, infine R per riconfermato o N per nuovo. Le notizie sono state riprese dai rispettivi profili social ufficiali. Per invio notizie e comunicati: redazione@salentosport.net o in chat nei nostri profili Facebook o Instagram.

(ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15.07.26 ore 13.30)

1. ARBORIS BELLI

Staff: –

Ufficialità: –

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2. ATL. TRICASE

Staff: Sandro Carrozza (allenatore, N), Marco Carrozza (allenatore portieri), Adriano Trenta (preparatore atletico), Marco Greco (vice allenatore), Stefano Carra (responsabile sponsor)

Ufficialità: Alessandro Scialpi (C, 92, N), Davide Caracciolo (C, 03, R), Simone Passaseo (P, 93, N), Diego Manisi (A, 97, R), Cosimo Zecca (D, 05, N), Andrea Caputo (C, 00, N), Nicolò Maiolo (D, 03, R), Gabriele De Vito (C, 06, N), Stefano Abbate (D, 06, N), Graziano Torsello (C, 07, R), Samuele Desiderato (C, 07, R), Gianni Lorusso (A, 95, R), Leonardo Merico (P, 06, N)

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3. CITTÀ DI GALLIPOLI

Il canale social del club, lo scorso 2 luglio, annunciata che “il gruppo guidato da Giuseppe Pistilli è al lavoro per completare tutti gli adempi necessari alla definizione delle procedure del passaggio di proprietà e al saldo dei lodi ancora risalenti alla stagione della Serie D, fondamentali per presentare la domanda di ripescaggio nel campionato di Eccellenza o, in alternativa, per l’iscrizione in Promozione. (…) La prossima settimana sarà probabilmente presentata ufficialmente la nuova governance del club: il presidente, il gruppo dirigenziale, il direttore sportivo e il mister”. A distanza di 13 giorni ancora non sono seguite nuove dichiarazioni ufficiali.

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Ufficialità:

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4. FOOTBALL CLUB MANDURIA

Il 3 giugno, con una nota diffusa sul proprio canale Facebook, il presidente Tommaso Greco, rivolgendosi all’ambiente cittadino, auspicava una riunione pubblica per valutare il futuro del progetto biancoverde “per valutare ogni possibile soluzione e comprendere se esistono veramente le condizioni per dare continuità a questo nuovo modo di fare calcio qui a Manduria”. A distanza di un mese e mezzo non sono seguite altre dichiarazioni ufficiali.

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Ufficialità:

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5. F. TAVIANO

Staff: Marco Costantini (allenatore, R), Feliciano Cosma (direttore sportivo, R)

Ufficialità: Fernando Carrozza (C, 99, R), Omar D’Amanzo (C, 91, N), Danilo Giannotti (D, 00, R), Gianmarco Baglivo (A, 07, N), Luca Ribezzi (D, 02, N)

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6. GINOSA

Il futuro del club è incerto dopo le dimissioni dell’intero direttivo, avvenute l’11 maggio. Il 13 luglio il club annunciava che “nei prossimi giorni la società comunicherà alla città il futuro dell’As Ginosa”.

Staff:

Ufficialità:

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7. LEVERANO

Staff: Enzo Franco (allenatore, N), Marco Conte (preparatore portieri)

Ufficialità:

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8. MANDURIA SPORT

Staff: Massimiliano Marsili (allenatore, N), Daniele Ranieri (direttore generale)

Ufficialità: Nicola Strambelli (A, 88, N), Francesco Palumbo (C, 01, R), Luis Gustavo Teixeira (D, 05, R), Giuseppe Zuccaro (A, 93, R), Matteo La Marina (D, 06, R), Giovanni De Mitri (C, 93, R), Vincenzo Chiochia (D, 94, N), Mattia Lippo (C, 04, N), Mattia Coronese (C, 01, N), Mattia Napolitano (C, 00, N), Enea Lauretti (P, 06, N), Giovanni Gatto (A, 00, N)

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9. MESAGNE

Staff: Marco Piliego (allenatore, N), Mino Semeraro (direttore tecnico)

Ufficialità:

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10. RUFFANO

Staff: Gabriele Galiotta allenatore, R), Angelo Cavalera (vice allenatore, R), Salvatore Prontera (massaggiatore, R), Amleto Antonica (team manager)

Ufficialità: Halim Abdelkhalek (D, 93, R), Davide Tamborrino (D, 02, R), Riccardo Aprile (C, 99, N), Antonio Verardo (D, 86, R), Federico Pellè (A, 91, R), Luigi Vergari (A, 94, R), Luigi Preite (D, 93, R), Daniele Alessandrì (D, 94, N), Davide Calzolaro (C, 08, R), Federico Nuzzo (C, 02, N)

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11. SAVA

Staff:

Ufficialità:

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12. S. MASSAFRA

Il 18 giugno il club ha comunicato di aver rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Zaccaro. Non sono seguite ulteriori comunicazioni.

Staff:

Ufficialità:

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13. SQUINZANO

Staff: Gian Marco Funaro (allenatore, N), Massimiliano Vadacca (direttore area tecnica, N), Antonio Cocciolo (direttore generale, N), Francesco Indirli (team manager), Mino Lombardo (preparatore atletico, R), Francesco Spalluto (direttore operativo), Mimino Palazzo (sponsorship manager, R)

Ufficialità: Gabriele Greco (D, 01, R), Giuseppe Telera (D, 92, R), Stefano Iaia (C, 95, R), Alessandro Tarantino (D, 03, R), Nicola Citro (A, 89, N), Matthew Bonicelli (A, 00, N), Gianmarco Mancarella (C, 02, N), Simone D’Anna (A, 90, N), Eduardo Haas Gehlen ‘Duda’ (D, 94, N), Marco Gautieri (C, 99, N), Alejo Urbano (C, 97, N)

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14. TERRE DI ACAYA E ROCA (ASD TREPUZZI CALCIO)

Il 30 giugno il club ha comunicato la cessazione dell’attività agonistica. Il titolo è stato rilevato dall’Asd Trepuzzi Calcio.

Staff: Franco Sardelli (allenatore, N), Andrea De Pascalis (allenatore, N)

Ufficialità: Simone Protopapa (A, 90, N), Stefano Pino (D, 96, N)

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15. V. LOCOROTONDO

Staff: Pietro Calabretto (allenatore, R)

Ufficialità:

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16. VIRTUS MATINO

Il 9 luglio scorso la presidente del club, Cristina Costantino, ha lanciato un appello alle istituzioni e agli imprenditori del territorio finalizzato ad un eventuale allargamento della base societaria, a patto di non iscrivere la squadra al prossimo torneo di Promozione, il cui termine ultimo è fissato al 23 luglio.

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