ECCELLENZA – Massafra, altro ko dal Giudice sportivo per il caso Pentimone/Brilla Campi: i verdetti dalla classifica

Il verdetto del Giudice Sportivo Territoriale ha ribaltato l’esito del campo per la sfida tra Soccer Massafra e Brilla Campi del 14 dicembre 2025, assegnando la vittoria per 0-3 a tavolino in favore della società ospite. La vicenda nasce da un ricorso presentato dal Brilla Campi che contestava la posizione irregolare di quattro calciatori avversari, sostenendo che le pratiche di tesseramento fossero state firmate dal presidente del Massafra, Fernando Rubino, nonostante fosse sotto inibizione a seguito di un provvedimento disciplinare.

Dopo un complesso iter giudiziario che ha visto il coinvolgimento del Tribunale Federale Nazionale, è emerso che, mentre per tre dei giocatori segnalati non sussistevano profili di irregolarità poiché le procedure erano state gestite da altri dirigenti o limitate ad aspetti tecnici, il tesseramento di Raffaele Pentimone è risultato invece nullo. È stato infatti accertato documentalmente che il presidente Rubino ha firmato personalmente il modulo cartaceo del calciatore in pieno regime interdittivo, compiendo un’attività negoziale esplicitamente vietata dalla sua sanzione.

Il Brilla Campi, dunque, passa a 53 punti al sesto posto assoluto; in coda la classifica si modifica in questo senso: Racale 44, Bitonto 44, Galatina 43, Taurisano 41, Novoli 41, Ugento 40, Polimnia 31, Gallipoli 27, Massafra 26, Mola 13.

Pertanto Massafra e Mola retrocedono come ultime due insieme al radiato Foggia Incedit; Gallipoli e Polimnia per la regola dei sette punti; rimane l’ultima retrocessione da ufficializzare che uscirà fuori dall’unico playout tra Novoli e Ugento che, a questo punto, potrebbe disputarsi il 24 maggio.