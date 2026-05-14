CASARANO – Playoff: Renate ribaltato a domicilio, si continua a scrivere la storia. Di Bari: “Surreale, stiamo sognando”

In una serata che resterà scolpita nella storia del club rossazzurro, il Casarano compie l’impresa più difficile: ribalta lo 0-2 dell’andata, schianta il Renate a domicilio con un netto 0-3 e stacca il pass per il turno successivo dei playoff nazionali di Serie C. Gli uomini di Vito Di Bari hanno interpretato la gara con una ferocia agonistica e una lucidità tattica ammirevoli, resistendo anche all’inferiorità numerica per oltre mezz’ora di gioco.

Il Casarano parte subito con il piglio giusto, trascinato da un Leonetti ispiratissimo e dalla fisicità di Grandolfo. Dopo una fase iniziale di studio caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, la gara si sblocca al 37’: Logoluso inventa un corridoio perfetto per Cerbone, che fredda Nobile con un preciso rasoterra nell’angolino. Il gol scuote il Renate, ma proprio nel momento di massimo sforzo dei padroni di casa, arriva il raddoppio ospite al 45’. Ancora Cerbone protagonista: la sua discesa sulla fascia culmina in un cross teso che trova la sfortunata deviazione di Ori nella propria porta. Si va al riposo sullo 0-2, risultato che rimette perfettamente in equilibrio il doppio confronto.

La ripresa si apre con un brivido per gli ospiti: Lulic è costretto al cambio per infortunio, sostituito da Versienti. Tuttavia, al 53’, il Casarano cala il tris che vale la qualificazione: ripartenza fulminea guidata da Leonetti, Chiricò pennella al centro e Grandolfo svetta più in alto di tutti siglando lo 0-3. Al 57’, però, la gara cambia inerzia: il neo-entrato Versienti rimedia il secondo giallo in appena sette minuti per un intervento scomposto su Bonetti, lasciando i salentini in dieci uomini. Il Renate si riversa in avanti e al 66’ colpisce un palo clamoroso con Bonetti, mentre all’83’ il VAR nega ai brianzoli il gol che avrebbe riaperto i giochi, annullando un’autorete di Gega per la posizione irregolare di Auriletto che ostruiva la visuale di Bacchin.

Nonostante l’assedio finale dei nerazzurri, culminato con le occasioni di Anelli e Maiello nel recupero, il muro difensivo del Casarano regge fino al triplice fischio. Finisce 0-3: un’autentica impresa che premia il coraggio della squadra di Di Bari, capace di annullare il vantaggio del Renate e avanzare nel sogno promozione.

Oggi alle 12 il sorteggio che ufficializzerà il prossimo avversario del Casarano nei quarti.

In sala stampa, mister Vito Di Bari stenta a trovare le parole. Descrive l’impresa come un film straordinario, reso possibile da un gruppo eccezionale: «Io alleno un gruppo di uomini veri, un gruppo di ragazzi che si butterebbero da un ponte per me, per la società, per questi tifosi». Il tecnico dedica un pensiero speciale a Lulic, uscito per infortunio, e a Versienti, espulso nella ripresa: «Questa vittoria la dedico a loro, Leo piangeva nello spogliatoio e si sentiva in colpa».

Di Bari sottolinea poi l’entusiasmo travolgente della piazza, citando una frase storica che gli è stata riferita: «”Non si viveva, non si respirava quest’aria a Casarano nei tempi miei”. Io penso che fra 20 anni si parlerà ancora di questa squadra». Con 10 gol segnati nelle ultime tre trasferte, i rossoblu volano sulle ali dell’entusiasmo e del gioco: «Questa è una squadra che ora gioca a memoria. Io amo il calcio offensivo, amo vedere i giocatori che offendono».

Dal punto di vista tattico, l’allenatore individua la chiave del successo nella mentalità propositiva del gruppo e nel passaggio al «4-3-3 in non possesso e 4-2-4 in fase di possesso», moduli che hanno valorizzato gli attaccanti. Di Bari conclude lodando l’unione dello spogliatoio, dove i primi a festeggiare sono i panchinari, e la solidità della dirigenza: «Stiamo sognando, a volte mi sembra tutto così surreale, però è giusto sognare».

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IL TABELLINO

Meda (MB), stadio “Mino Favini”

mercoledì 13.05.2026, ore 20

Playoff naz. Serie C 2025/26, ritorno ottavi

RENATE-CASARANO 0-3

RETI: 37′ Cerbone, 45′ aut. Ori, 53′ Grandolgo

RENATE (3-5-2): Nobile; Ori (58′ Anelli), Auriletto, Riviera; Delcarro (46′ De Zen), Calì, Vassallo, Bonetti (76′ Fall), Vesentini; Karlsson, Ekuban. All. Foschi.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Logoluso, Gega, Negro, Giraudo; Maiello, Lulic (47′ Versienti), Cerbone (71′ Mercadante); Chiricò (71′ Di Dio), Grandolfo, Leonetti (59′ D’Alena). All. Di Bari.

ARBITRO:

NOTE: Espulso Versienti (C) al 57′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Di Dio (C), Auriletto (R). All’andata Casarano-Renate 0-2.