BASKET C/m – A9 Nardò, falsa partenza in finale: giovedì a Mesagne per la rivincita

Pallacanestro A9 Nardò cade in finale gara 1 al Pala Andrea Pasca contro la Virtus Mesagne con il punteggio di 65-71 al termine di una partita complicata, ma affrontata fino all’ultimo possesso senza mai arrendersi.

Inizio magniloquente per i bianconeri, che approcciano la sfida con un iperbolico 11-0 facendo esplodere il palazzetto e dando subito l’impressione di poter indirizzare la gara. La risposta di Mesagne, però, cambia completamente l’inerzia del match: gli ospiti piazzano un devastante parziale di 29-10 che ribalta la partita e consegna loro il controllo emotivo e tecnico della sfida. Da quel momento Nardò è costretta sempre a rincorrere.

Il primo quarto si chiude sul 21-22, mentre nel secondo periodo Mesagne riesce ad allungare ulteriormente andando all’intervallo avanti 39-43.

Nella ripresa i bianconeri provano più volte a rientrare, spinti soprattutto da un enorme Daniele Tinto, autore di 20 punti, e dai 17 di Darius Stonkus. Il terzo quarto resta bloccato e nervoso, con Mesagne che mantiene il vantaggio sul 48-53. Nell’ultimo periodo arriva però la reazione che dimostra ancora una volta il carattere di questo gruppo. Anche sotto in doppia cifra, Nardò non smette mai di crederci, alza l’intensità difensiva e riesce a rientrare fino al -1, riaprendo completamente la partita e infiammando il Pala Andrea Pasca. Nei possessi finali, però, Mesagne trova le giocate decisive e porta a casa gara 1.

Una sconfitta pesante nel risultato della serie, ma che lascia anche la consapevolezza di una squadra che non ha mai smesso di lottare nel nome di Andrea e, a partire da questa partita, anche di Angelo.

Adesso la finale si sposta a Mesagne, dove Nardò sarà chiamata a vincere per riportare la serie al Pala Andrea Pasca per la decisiva Gara-3. Gara 2 si giocherà giovedì alle 20.

(US Pallacanestro Nardò)

—

IL TABELLINO

PALLA9 NARDÒ-NEW VIRTUS MESAGNE 65-71

(21-22, 39-44, 48-54)

Pallacanestro A9 Nardò: Tinto 20, Stonkus 17, Gramazio 8, Zustovich 8, Myers 6, Boev 4, Facciolà 2, Gigli 0, Sebrek ne, Poletti ne, Rosciglione ne, Montinaro ne. All. Castellitto.

New Virtus Mesagne: Fouce 20, Giuri 16, Coppola 14, Bangu 9, Idrissou 8, Divac 3, Azzaro 1, Meroza 0, Berdychevskyi ne, Cito ne, Piscitelli ne. All. Olive.