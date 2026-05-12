LECCE – Sarà esodo giallorosso a Reggio Emilia. Si rivede Gaspar, ennesima “beneficenza forzata” per fumogeni e petardi

Aumenta la beneficienza forzata che l’Us Lecce sarà costretta a fare pro Lega di Serie A. Il Giudice sportivo, dopo le gare della terzultima giornata, ha inflitto una mega ammenda – l’ennesima – al club giallorosso “per avere suoi sostenitori nel corso della gara lanciato reiteratamente nel recinto di gioco due petardi, numerosi fumogeni e numerosi oggetti di vario genere”. Totale odierno: 12.000 euro; totale campionato in corso: 154.000 euro.

Altre ammende: 5.000 euro al Parma e duemila al Verona.

Calciatori fermati per squalifica, una giornata: Rosen Petkov Bozhinov (Pisa), Sascha Britschgi (Parma), Felipe Loyola (Pisa), Alessio Romagnoli (Lazio), Rafa Leao (Milan), Josè Pedro (Cagliari), Pervis Estupinan (Milan), Gvidas Gineitis (Torino), Isak Hien (Atalanta), Jhon Lucumì (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Alexis Saelemaekers (Milan).

Nessun diffidato in casa Lecce: rimangono due i calciatori giallorossi a rischio squalifica, ossia Pierotti e Coulibaly.

Il cammino del Lecce verso la delicata sfida salvezza di domenica sera contro il Sassuolo entra nel vivo. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio sul rettangolo verde del Centro Sportivo di Martignano per una seduta di allenamento mirata a rifinire i dettagli tattici in vista del posticipo al “Mapei Stadium”. Il bollettino sanitario dal campo, tuttavia, costringe mister Di Francesco a monitorare con attenzione diversi elementi chiave: oltre ai soliti Berisha, Sottil e Fofana, anche Veiga e Gandelman hanno lavorato a parte mentre la buona notizia è il ritorno a tempo parziale di Gaspar che ha svolto una parte dell’allenamento con i compagni. La preparazione dei giallorossi proseguirà senza sosta anche nella giornata di domani, con una nuova seduta pomeridiana sempre presso la struttura di Martignano.

Parallelamente al lavoro sul campo, si scalda anche il fronte dei tifosi. La società ha reso noto che la prevendita per il settore ospiti (“Tribuna Nord”, capienza 4.000 posti) aprirà ufficialmente alle ore 10 di domani, mercoledì 13 maggio. I sostenitori salentini potranno acquistare i tagliandi – senza la Tessera del tifoso – attraverso il circuito Vivaticket o direttamente sul portale ufficiale del Sassuolo Calcio al costo di 20,00 € (esclusi i diritti di prevendita). Si prevede un ennesimo esodo giallorosso a incitare la squadra nella prossima importantissima sfida agli emiliani.