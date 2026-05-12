foto: tifosi della DV Nardòph: A. Cecere
VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 10.05.2026, classifiche, prossimi turni
VOLLEY B/m girone G
RISULTATI (giornata 26): Uni Bari-Marcianise 3-0, Casoria-Praia 3-0, Termoli-San Vito Mesagne 1-3, D&F Caffè-Bisignano 3-0, SG Terzigno-Casarano 1-3, Valdiano-Leverano 3-0, Molfetta-Pag Taviano 3-1.
CLASSIFICA (FINALE): Molfetta, Taviano 67 – Valdiano 54 – San Vito Mesagne 50 – Uni Bari 49 – Casarano 46 – SG Terzigno 43 – SG Terzigno, Casoria 42 – Leverano 31 – Marcianise 25 – Bisignano 12 – Termoli 10 – Praia 8 (Marcianise, Bisignano, Termoli e Praia retrocesse in Serie C).
PROSSIMO TURNO (16/05): Molfetta-Vibo Valentia (fase 1 ramo B), Bronte-Pag Taviano (fase 2 ramo B)
—
VOLLEY B2/f girone I
RISULTATI (giornata 26): Monteroni-Volare BN 3-2, Isernia-Pescara 3-0, Capurso-Salerno 1-3, Napoli-Bari 3-0, Faam Matese-Arabona 1-3, Monopoli-Fiamma Torrese 3-1.
CLASSIFICA (FINALE): Nardò 68 – Isernia 67 – Arabona 58 – Capurso 52 – Cerignola 45 – Monopoli 42 – Monteroni 36 – Faam Matese 34 – Volare BN 29 – Napoli 24 – Bari 23 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4 (Nardò promosso in Serie B1).
—
VOLLEY C/f girone B
RISULTATI (giornata 25): Oria-NV Torre 3-0, CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley 3-0, F. Taviano-MSP Galatina 3-0, Melendugno Calimera-Monopoli 3-0, Aurora Brindisi-Trepuzzi 2-3, Lecce-Surbo 3-1.
CLASSIFICA: Oria 63 – San Cassiano 61 – CDM Cutrofiano 59 – Trepuzzi 51 – Aurora Brindisi 43 – NV Torre 35 – F. Taviano 32 – CDM Astra Volley 28 – Lecce 26 – F. Surbo 23 – Melendugno Calimera 17 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.
PROSSIMO TURNO (17/05, ultima): CDM Astra Volley-Oria, Surbo-F. Taviano, NV Torre-CDM Cutrofiano, Trepuzzi-Monopoli, San Cassiano-Aurora Brindisi, Melendugno Calimera-Lecce.
—
VOLLEY C/m
RISULTATI (playoff terza fase): Vibrotek-EG Altamura 2-3, V. Tricase-Cerignola 2-3; (playout): Valenzano-Mottola 3-0.
Gara 2 playoff il 16/05
—
VOLLEY D/f
RISULTATI (playoff prima fase, gg 4): PSA Matera-Sant’Elia 0-3, AR Spongano-Foggia 3-2, OR Altamura-Appia Mesagne 3-0, Uisp Putignano-Bee Lecce 3-0.
PROSSIMO TURNO (16/05): I. Copertino-PSA Matera, Pianeta Sport-AR Spongano, Carbonara-OR Altamura, CDM Cutrofiano-Uisp Putignano.
RISULTATI (playout): Maxima-Supermercati Antonelli 0-3, Spike Volley-O. Parabita 3-0, I. Bari-Gemit Venosa 3-0.
PROSSIMO TURNO (17/05): Supermercati Antonelli-STV Tricase, Raf Santermo-Spike Volley, Volley Matera-I. Bari.
—
VOLLEY D/m girone B
RISULTATI (giornata 26): Falchi Ugento-SBV Galatina 3-0, Avetrana-Ruffano 3-0, Tiger Squinzano-Materdomini 3-2, San Vito-GS Ugento 3-2, Massafra-Vis Squinzano 2-3.
CLASSIFICA: SBV Galatina 54 – Falchi Ugento 52 – Vis Squinzano 45 – Massafra 42 – Tiger Squinzano 35 – Ruffano 33 – San Vito 32 – Castellana 31 – GS Ugento 30 – Avetrana 24 – Materdomini 12 – STV Tricase 6 (SBV Galatina promosso in Serie C).
In attesa della post season
—
VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memorial L. Laudisa” girone A
PLAYOFF PROMOZIONE: Vis Squinzano-Victor Volley 3-0, Trepuzzi-GVP Corvino (12/05), CDM Cutrofiano-Flyarmida 3-0, Brindisi-Wesport 3-1.
PROSSIMO TURNO (17/05): Supersano-Vis Squinzano, Alliste-GVP Corvino, Ruffano-CDM Cutrofiano, Brindisi-LC Monteroni.
PLAYOUT: Valecaracuta Lecce-AR Maglie 1-3, V. Tricase-Lecce (13/05).
PROSSIMO TURNO (17/05): Valecaracuta Lecce-AR Maglie, Melendugno Calimera-V. Tricase.
—
VOLLEY 1ª DIVISIONE/m
PLAYOFF PROMOZIONE: Specchia-Veglie 0-3, GVP Corvino-Meraki 1-3.
PROSSIMO TURNO (17/05): Veglie-Specchia, Meraki-GVP Corvino.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/f
PLAYOFF PROMOZIONE (giornata 2): Sant’Elia-Degiorgivolley 3-1, Aurora Brindisi-I. Copertino 1-3, San Pietro in Lama-MV Galatina 3-0, Draghi Matino-Alezio 0-3.
PROSSIMO TURNO (16-17/05): I. Copertino-Sant’Elia, MV Galatina-Alezio.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A
RISULTATI (giornata 12): San Donaci-Vis Squinzano 2-3, Sport & Friends-LS Sava 3-0, Degiorgivolley-Volley Sava 3-0.
CLASSIFICA: Novoli 29 – Vis Squinzano 24 – San Donaci 23 – Degiorgivolley 14 – Sport & Friends 12 – Volley Sava 6 – LS Sava 0.
PROSSIMO TURNO (16-17/05): Novoli-San Donaci, Vis Squinzano-Sport & Friends, LS Sava-Degiorgivolley.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B
RISULTATI (giornata 12): MB Ruffano-V. Tricase 3-0, SP Azzurra Team-GV Galatone 0-3, SB Galatina-Alliste (15/05), NV Maglie-Meraki (14/05).
CLASSIFICA: Ruffano 31 – SB Galatina 25 – NV Maglie 24 – SP Azzurra Team 16 – GV Galatone 15 – Alliste 12 – V. Tricase 6 – Meraki 0.
PROSSIMO TURNO (20-24/05): SP Azzurra Team-NV Maglie, SB Galatina-V. Tricase, Alliste-GV Galatone, Ruffano-Meraki.
—
N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net