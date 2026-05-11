VOLLEY B2/f – Dream Volley Nardò, il sogno è realtà: arriva la promozione in B1

Sono le ore 19.53 del 9 maggio 2026, l’arbitro fischia la fine del match tra Dream Volley Nardò e Cerignola. 3-1 il risultato finale che spalanca le porte della Serie B1 alle granata di mister Fabio Saccomanno.

La storia della pallavolo neretina si tinge indelebilmente di granata. Un sogno lungo 30 anni prende forma e diventa realtà davanti ad un Pala “Andrea Pasca” commovente per il sostegno dimostrato durante tutti questi lunghi mesi di campionato. Isernia, alla quale va il nostro più sincero in bocca al lupo per i prossimi play off (insieme ad Arabona), resta seconda a un solo, ma fatale punto. Capitan Gorgoni e compagne possono festeggiare la promozione diretta solo dopo l’ultimo palpitante punto di un match che Cerignola è venuto a giocarsi a viso aperto, senza sconti e regali, conquistando anche un set.

Ha vinto Nardò. Ha vinto la capacità di questo gruppo straordinario di ragazze di tenere la barra dritta anche quando le cose hanno preso una piega complicata nel corso di una stagione non facile. Perché quando tutto va per il verso giusto è facile cavalcare l’onda; molto più difficile restare in piedi quando il vento cambia ed è contrario.

Ha vinto l’ esperienza e la competenza tecnica di una società straordinaria, che con umiltà e determinazione, ha portato avanti il proprio progetto di crescita. Dopo un’ottima prima parte di campionato, è arrivata (ironia della sorte) la sconfitta di Cerignola all’ultima d’andata a complicare il cammino delle neretine. Il passo indietro, doloroso, ma in quel momento necessario, della coach Laudisa, artefice di una storica promozione in B2 e di una buona stagione successiva; e l’arrivo in panchina del “sergente di ferro dal cuore tenero” Fabio Saccomanno, che ha impresso nuova linfa ad un gruppo che, evidentemente, aveva bisogno di una scossa per uscire da una pericolosa “confort zone”. Sono questi gli spartiacque di una stagione storica. Il tecnico di Calimera ha collezionato dieci vittorie su dieci, concedendo tre soli set alle avversarie. Se non è record, ci manca poco. Ciò che conta è aver terminato questo campionato in modo trionfale, davanti al proprio pubblico.

La festa granata si è protratta fino a notte fonda, con la Città che ha voluto stringersi attorno a queste ragazze meravigliose, che hanno scritto una importante pagina di storia sportiva. Tante le personalità del mondo politico ed imprenditoriale che hanno voluto rendere omaggio alla Dream in questa memorabile serata, così come nel corso di questi anni e di questa stagione. Tanti gli attestati di stima provenuti dal mondo dello sport, dal Basket (A9 Pallacanestro Nardò), dalla politica (tra il pubblico la tifosissima vicesindaca Maria Grazia Sodero e il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Tondo, il vice Presidente della Regione Puglia e Assessore allo Sport Cristian Casili); da tutti gli sponsor che col loro sostegno economico, unito ad una gestione oculata e responsabile, fanno della Dream una società solida e sana. Un grande traguardo raggiunto, per tutti; un nuovo inizio. La B1 sarà un banco di prova importante per la Città, per tutto il territorio e per la Pallavolo salentina che con questa impresa si prepara a vivere una nuova esperienza, tutta da scoprire.

La B1 è un grande traguardo raggiunto, ma anche un punto di partenza. Auguri Dream! “Ovunque andrai ti seguirò, i miei colori difenderò…”, cantano i nostri impareggiabili tifosi.

In bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie Nardò e… Auguri, Dream!

(Giuseppe Spenga)

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DREAM VOLLEY NARDÒ-FLV CERIGNOLA 3-1

(26-24, 23-25, 25-13, 25-14)