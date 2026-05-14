LECCE – Veiga e Cheddira ancora a parte: Di Francesco studia alternative per Reggio Emilia

La squadra si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Martignano per iniziare la preparazione alla 37ª giornata del campionato di Serie A Enilive. Domenica sera il Lecce sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45.

Mister Di Francesco ha diretto il gruppo in una sessione di lavoro che ha alternato esercitazioni tattiche e lavoro atletico, con i giocatori impegnati sia in forma collettiva che in sedute individuali calibrate sulle esigenze fisiche di ciascuno.

Out Berisha, Sottil e Fofana, che non saranno a disposizione per la trasferta emiliana. Resta in regime differenziato anche Veiga, la cui assenza rappresenta un rebus tattico non banale per Di Francesco: il portoghese non ha un sostituto naturale in rosa, e nelle prossime ore lo staff tecnico lavorerà per trovare le contromosse più efficaci in vista di domenica.

Capitolo Cheddira: anche oggi l’attaccante marocchino ha preso parte solo a una porzione della seduta collettiva. Un passo indietro che, tuttavia, potrebbe rientrare in una gestione cautelativa del carico, senza particolari allarmi sul fronte fisico. Situazione analoga per Gaspar, anch’egli a mezzo servizio nella mattinata e per il quale si proverà quantomeno a portarlo in panchina. Alternative a Cheddira sono Stulic (fermo da due partite) e Camarda (tornato da tre).

Sul possibile undici, la sensazione è che, senza Veiga, Di Francesco possa confermare il 5-3-2 visto nelle ultime uscite: Siebert, Tiago e Jean a formare la linea a tre, con Gallo e Pierotti sulle fasce. Coulibaly, Ramadani e (forse) Ngom in mezzo al campo. In attacco, con un modulo del genere, ci potrebbe essere la variante con una punta e un trequartista (se Gandelman recupera bene). Sembra improbabile che il tecnico voglia partire dal primo minuto con due punte, cosa mai successa sinora in 36 partite.