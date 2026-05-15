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TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo delle semifinali e il programma della finale playoff

TERZA CATEGORIA 5 secondi ago

La finale dei playoff di Terza Categoria Lecce è stata programmata per domenica prossima, 17 maggio, dalle ore 16.30, presso il “Combi” di Alezio tra Alixias e Virtus Collepasso, le due squadre uscite vincitrici dal primo turno.

Intanto, il Giudice sportivo, dopo le partite di domenica scorsa, ha squalificato per quattro giornate Matthias Cavallo (Atl. Copertino) e Laurentiu Andre Gurau (Merine); per tre giornate Luca Giaffreda (Virtus Collepasso). Ammende: 70 euro al Merine, 50 al Collepasso.  Dirigenti: inibizione sino al 21 maggio per Simone Zimmari (Atl. Copertino).

Da domenica 24 via alle semifinali di Coppa Salento. Le gare di andata: Seclì-Alixias (ore 17) e Soccer Veglie-Atl. Copertino (ore 16.30; ritorno il 31 maggio; finalissima il 7 giugno in campo neutro.

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