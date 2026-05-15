TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo delle semifinali e il programma della finale playoff
La finale dei playoff di Terza Categoria Lecce è stata programmata per domenica prossima, 17 maggio, dalle ore 16.30, presso il “Combi” di Alezio tra Alixias e Virtus Collepasso, le due squadre uscite vincitrici dal primo turno.
Intanto, il Giudice sportivo, dopo le partite di domenica scorsa, ha squalificato per quattro giornate Matthias Cavallo (Atl. Copertino) e Laurentiu Andre Gurau (Merine); per tre giornate Luca Giaffreda (Virtus Collepasso). Ammende: 70 euro al Merine, 50 al Collepasso. Dirigenti: inibizione sino al 21 maggio per Simone Zimmari (Atl. Copertino).
Da domenica 24 via alle semifinali di Coppa Salento. Le gare di andata: Seclì-Alixias (ore 17) e Soccer Veglie-Atl. Copertino (ore 16.30; ritorno il 31 maggio; finalissima il 7 giugno in campo neutro.