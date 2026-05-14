PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 10.05.2026
Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 10 maggio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Mattia Torrisi (4); Hugo Urrutia (1); Guillermo Fernandez (1)
ATL. TRICASE: Marco Degiorgi (1)
CAROVIGNO: Aliou B. Kidiera (1); Marco Turco (1)
COPERTINO:
F. TAVIANO: Ammenda di 100 euro
GINOSA:
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Fallou Seck (1)
V. LOCOROTONDO: Vittorio Prete (1)
V. MATINO: