Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 10.05.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 10 maggio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO: Ammenda di 50 euro
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO: Ammenda di 100 euro; Gabriele Quaranta (2); Gianluca Borromeo (1)
SOCCER T. FASANO:
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Giuseppe Scarciglia (dir., fino al 14/07/26); Francesco Tamborrino (1)
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE: Ammenda di 100 euro; Archimede Morleo (all., fino al 29/05/26)
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO: Giuseppe Conte (2)
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO: Michele Carrera (4+4); Paolo Ferri (1)
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO: Aldo Garofalo (1); Gino Passaseo (1)
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Antonio D. Latino (1)
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO: Francesco Galeone (1)
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Giorgio Rizzello (all., 4); Domenico Vadruccio De Vitis (4); Giuseppe Zacheo (1); Antonio De Pascalis (1); Fabio Scorrano (1)
VS TORCHIAROLO: Teodoro Chiarella (1)