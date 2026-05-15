BEACH RUGBY – Gallipoli apre la stagione nazionale: al via la No Borders Cup 2026

Domenica 24 maggio, il litorale nord di Gallipoli tornerà a essere la capitale del rugby sulla sabbia con la seconda edizione della No Borders Cup. L’evento, ospitato presso il Lido Mar y Sol dalle ore 9 alle 14, segna ufficialmente l’inizio del calendario 2026 del Trofeo Italiano Beach Rugby. Si tratta della tappa inaugurale della stagione nazionale, fondamentale per accumulare i primi punti validi per la qualificazione al Master Finale di San Benedetto del Tronto.

Grande attesa per i campioni d’Italia in carica, i The Rockets, che tornano nel Salento per difendere il titolo conquistato proprio a Gallipoli lo scorso anno. Il torneo non sarà solo una vetrina per i professionisti, ma dedicherà ampio spazio alla crescita del movimento: la mattinata vedrà infatti protagonisti i giovani delle categorie Under 12 e Under 14, oltre ai tornei senior maschili e femminili.

L’iniziativa, organizzata dall’ASD Salento Rugby, gode di prestigiosi patrocini tra cui Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli, oltre al supporto di CONI e Sport e Salute. La No Borders Cup 2026 è stata inoltre inserita nel prestigioso calendario di Puglia Regione Europea dello Sport 2026, confermando il legame profondo tra l’attività agonistica e la promozione del territorio pugliese.

Le iscrizioni per le squadre sono già aperte attraverso il portale ufficiale del Trofeo Italiano Beach Rugby. L’evento si preannuncia come un mix perfetto di sport spettacolare, turismo e inclusione sociale, trasformando le spiagge salentine in un palcoscenico di rilievo nazionale per tutti gli amanti della palla ovale.