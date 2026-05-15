AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 27ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 27
Salve/Morciano-Atl. Ascla Tiggiano 0-3 a tav.
City Gas Revolution-Salento Over Seclì 0-9
FC Castrignano-Presicce Acquarica 4-2
E. Coluccia Cutrofiano-Pol. Uxentum 1-2
Galatone Romidò-C.D. Melissano 1-3
FC Galatone-Poggiardo 2-3
Fatac Scorrano-Aradeo 2-3
(gg 26) E. Coluccia Cutrofiano-Salento Over Seclì 1-4
CLASSIFICA
Poggiardo 69
Salento Over Seclì 58
Alixias 54
Atl. Ascla Tiggiano 50
FC Galatone 50
Aradeo 49
C.D. Melissano 42
Fatac Scorrano 42
FC Castrignano 35
Galatone Romidò 25
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 16
City Gas Revolution 15
Pol. Uxentum 13
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 28
Poggiardo-C.D. Melissano 16 mag. h 16
Aradeo-FC Galatone 16 mag. h 15
E. Coluccia Cutrofiano-Alixias 18 mag. h 20.30
Galatone Romidò-Alixias 18 mag. 20.30
Pol. Uxentum-Presicce Acquarica 19 mag. h 20.30
Atl. Ascla Tiggiano-FC Castrignano 19 mag. h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
23 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
22 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution)
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