LECCE – Il Pisa è troppo molle, la Cremonese ritorna a -1. Si deciderà tutto all’ultimo secondo

Il Pisa non è quello visto contro il Lecce e, per di più, si complica da solo la vita rimanendo in dieci da metà primo tempo e poi addirittura in nove. E così la Cremonese ha gioco facile per centrare i tre punti e riportarsi a -1 dal Lecce a due partite dalla fine.

La corsa per evitare l’ultimo posto che scotta — dopo le già certe retrocessioni di Pisa e Verona — si preannuncia un corpo a corpo serratissimo che, salvo clamorosi ribaltoni nel prossimo turno, troverà il suo verdetto definitivo solo al fotofinish.

Il calendario della penultima giornata vedrà entrambe le contendenti impegnate lontano dalle mura amiche. Il Lecce di Di Francesco sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con l’obbligo di vincere per mantenere il minimo vantaggio; la Cremonese, dal canto suo, farà visita all’Udinese cercando il sorpasso o quantomeno di restare in scia. Se le distanze dovessero rimanere invariate, tutto si deciderebbe negli ultimi 90 minuti della stagione: il Lecce chiuderà ospitando il Genoa, mentre la Cremonese riceverà un Como già proiettato in Europa ma ancora in corsa per un prestigioso piazzamento Champions. Una volata per la sopravvivenza che non ammette errori.

Oggi dovrebbe – forse – conoscersi il calendario della penultima giornata con gli orari di anticipi e posticipi.