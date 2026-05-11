PROMOZIONE/B – Ostuni campione, finale playoff Squinzano-Mesagne. Ci sarà un solo playout: i tabellini della 34ª

Si chiude senza sorpresa l’ultima giornata della stagione regolare di Promozione pugliese girone B con il trionfo dell’Ostuni che stacca di cinque punti lo Squinzano, miglior attacco e miglior difesa del girone. Numeri che, però, non bastano ai bianconeri per la promozione diretta e che li costringeranno a giocarsi la possibile ascesa in Eccellenza attraverso i playoff. Sarà direttamente finale contro il Mesagne, terzo a 74 punti, in gara secca da giocarsi domenica a Squinzano, coi bianconeri favoriti dai due risultati su tre a disposizione per laurearsi vincitori dei playoff. Restano fuori dalla griglia sia il Manduria, sia il Tricase, quarto e quinto ma con un distacco di sette o più punti dalla terza e dalla seconda.

Al sesto posto si piazza il Terre di Acaya e Roca che ha perso terreno nelle ultime battute di campionato. Ottimo settimo è il Taviano, matricola del campionato. Salvezze comode per Sava, Leverano, Putignano, Ginosa.

In zona salvezza, conservano la categoria sia l’Arboris Belli, sia il Matino, già salvo da domenica scorsa per via degli incroci di calendario a lui favorevoli. Locorotondo-Carovigno sarà l’unico match di playout coi baresi favoriti da fattore campo. Salvo variazioni, si dovrebbe giocare già domenica. Retrocedono in Prima Categoria Copertino, Bagnolo e Trepuzzi. Capocannonieri del girone, a pari merito con 23 reti, Espindola (Terre di Acaya e Roca) e Pignataro (Squinzano).

I tabellini della 34esima e ultima giornata:

VIRTUS MATINO-OSTUNI 0-2

RETI: 2′ st Thiam, 18′ st Sowe

V. MATINO: De Luca, De Lorenzis, Pinto, Giannuzzi, Pino, Dorini (12′ st De Filippo), Marocco (18′ st Leggio), De Vito (25′ st Schirosi), Ciriolo, Garcia, Diop. All. Mauro.

OSTUNI: Pizzaleo (30′ st Cocozza), Tamburrano, Parisi, Carlucci (15′ st De Pasquale), Gomez, Frumento, Narducci, Lettieri (13′ st Fernandez), Zolezzi, Bari (13′ st Sowe), Thiam. All. Bruni.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

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TAVIANO-SQUINZANO 1-1

RETI: 36′ st Gennari (T), 42′ st Ancora (S)

TAVIANO: Strafella, Hoxha (38′ st Primiceri), Carrozza, Liquori, Fornaro (19′ st Savino), Alessandrì, Coppola (31′ st Spinelli), Portaccio (10′ st Gennari), Iurato (31′ st Verri), Castrì, Giannotti. All. Costantini.

SQUINZANO: Partal, Zecca (26′ st Caragnulo), Telera, Fruci, Tarantino (30′ st Longo), Libertini, Cocciolo, Gueye (44′ st Getti), Quarta, Pignataro, Ancora. All. Frisenna.

ARBITRO: Vozza di Bari.

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MESAGNE-GINOSA 6-1

RETI: 20′ pt e 25′ pt Manta And. (M), 36′ pt Gningue L. (M), 44′ pt Hammed (M), 17′ st Taveri (M), 35′ st rig. Faccini (G), 45′ st De Carlo (M)

MESAGNE: Colapietro (10′ st Schettino), Ndiaye, Ribezzi, Gningue M., Duku, D’Amanzo (22′ st Ouedraogo), Ndome (1′ st Taveri), Gningue L. (10′ st De Luca), Manta And. (22′ st Manta Ale.), Hammed, De Carlo. All. Scoditti.

GINOSA: Njie, Dimauro, Mazzarano, Sernia, Ventura, Matera, Bongermino, Verdano, Faccini (10′ st Pietricola), Marsili, Secka. All. Marsili.

ARBITRO: Costa di Casarano.

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CAROVIGNO-V. LOCOROTONDO 2-1

RETI: 7′ pt Di Giulio (C), 10′ pt rig. Romanazzo (L), 45′ pt Kaba (C)

CAROVIGNO: Cervellera, Kidiera, Bardaro (43′ st Albano), Kaba (33′ st Petracca), Perrone A., Carbone, Lovisi, Lombardi, Turco M. (30′ st Visaggio), Vantaggiato, Di Giulio (27′ st Perrone M.), All. Frusi.

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Colucci (15′ st Pentassuglia), Legrottaglie (7′ st Palmisano A.)Savoioa (42′ st Sory), Prete, Natale J., Neglia, Natale R., Romanazzo, Quazzico. All. Calabretto.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

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TERRE DI ACAYA E ROCA-COPERTINO 5-0

RETI: 38′ pt, 40′ pt, 15′ st e 16′ st Espindola, 19′ st Rutigliano

T. DI ACAYA E ROCA: Massaro (12′ st Bolognese), Rutigliano, Porpora, Almeyra, Murrone, Pezzuto (26′ st Piccinno), Raffin (1′ st Cisternino), Valentini, Lo Basso (10′ st Garcia), Rizzo, Espindola. All. Greco.

COPERTINO: Margiotta, Panzetta, Della Bona (10′ st Pouye), Zaccardi, Faggiano, Ciccarese, Greco, Ciucci, Lorenzo, Sowe, Frisenda. All. Olivieri.

ARBITRO: Albione di Lecce.

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SAVA-TREPUZZI 5-0

RETI: 2′ pt e 6′ pt Mirizzi, 14′ pt rig., 26′ pt e 29′ pt Richella

SAVA: Miccoli (1′ st Cosma), Galeone, Richella (1′ st Spataro), Lippo, Gatto, Amatulli, Mirizzi (1′ st Percivaldi), Cicala, Pisano (1′ st Camarda), Tolnai (1′ st Fornaro), Fabiano. All. Malacari.

TREPUZZI: Seck, Diarra, Nasr, Miranda, Fiorentino, Kamagate, Goodwin, Palmieri (10′ st Faye), Falangone, Pezzuto, Fatty. All. Muci.

ARBITRO: Troisi di Casarano.

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PUTIGNANO-TRICASE 0-1

RETI: 10′ st Maiolo

PUTIGNANO: Loliva, Muolo, Taddeo, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro, Laera, Daugenti, Novelli, Colucci. All. Messina.

TRICASE: Medico, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri (10′ st Torsello), Elia, Desiderato, Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

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LEVERANO-BAGNOLO 7-1

RETI: 16′ pt, 13′ st e 21′ st Quarta (L), 23′ pt aut. Cariddi (L), 32′ pt Manca (L), 3′ st rig. De Luca (L), 14′ st Valentino (L), 38′ st Pasca (B)

LEVERANO: Conte, Manca, Rutigliano, De Luca, Suppressa, De Carlo, Kalou, Spedicato (10′ st Pasculli), Quarta, Alemanni, Valentino. All. Musca.

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Salvatore, Cariddi, Lanciano, Lenti, Pasca, Mariano (17′ st Abbadessa), Afrune, Pispico, Baldassarre. All. Bray.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.

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ARBORIS BELLI-MANDURIA 1-2

RETI: 11′ pt Ferreyra (A), 26′ pt Palumbo (M), 48′ st Mandurino (M)

ARBORIS BELLI: Schina (1′ st Capitaneo), Moretti, Iaiam, Urrutia, Greco, Turnone, Termite (13′ st Agostino), Torrisi, Fernandez (43′ st Castagna), Longo, Ferreyra. All. Calicchio.

MANDURIA: Passaseo, Rizzo, Zizzi, Teixeira, Donno (28′ st Patarnello), Romano (4′ st Prinari), Caputo (41′ st Gaetano), Siverio, Cilenti (28′ st Marchionna), Palumbo (31′ st Mandurino), Ndiaye. All. Ranieri.

ARBITRO: Perrone di Lecce.