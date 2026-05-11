ph: FB SS Taranto Calcio
ECCELLENZA – Finale playoff, Taranto supera lo scoglio Canosa. Ai nazionali c’è l’Apice
Il Taranto vince e convince allo stadio “Italia” di Massafra, superando il Canosa per 2-0 e staccando il biglietto per la fase nazionale dei playoff di Eccellenza.
La sfida si mette subito in discesa per gli uomini di Danucci: dopo appena quattro minuti, Loiodice trasforma con freddezza un calcio di rigore guadagnato da Aguilera. Nonostante il vantaggio precoce, i rossoblù dominano il gioco sprecando diverse occasioni per raddoppiare, mentre il Canosa resta in partita trascinato da Dibenedetto e Di Piazza, che grazia Mastrangelo fallendo il pareggio nella ripresa. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Losavio all’80’, finalizzando un assist di Russo e mettendo in ghiaccio la qualificazione. Il portiere ionico Mastrangelo blinda poi il risultato nel finale con un riflesso superlativo su Croce.
Ora una settimana di pausa, poi si comincerà a lavorare per l’ultimo spezzone di stagione. Nel primo turno dei playoff nazionali il Taranto se la vedrà coi beneventani dell’Apice, vincitori dei playoff nel girone B dell’Eccellenza campana. Andata il 24 maggio, ritorno il 31. In caso di passaggio di turno, gli ionici se la vedranno poi con la vincente del confronto tra i campani del Gladiator (secondi nel girone A) e i molisani dell’Olympia Agnonese. Andata il 7, ritorno il 14 giugno.
—
IL TABELLINO
Massafra (Ta), stadio “Italia”
domenica 10.05.2026, ore 16.30
Finale playoff Eccellenza Puglia 2025/26
TARANTO-CANOSA 2-0
RETI: 5′ pt rig. Loiodice, 35′ st Losavio
TARANTO: Mastrangelo, Hadziosmanovic, Konate, Guastamacchia, Sansò, Incerti (42′ pt Marino), Di Paolantonio, Vukoja (47′ st Zampa), Losavio (37′ st Delvino), Aguilera (44′ st Trombino), Loiodice (28′ st Russo). All. Danucci.
CANOSA: Massari, De Gol, Colella (37′ st Rotondo), Lamacchia, Farinola R., Manzo, Dibenedetto (44′ st Iagulli), Castro, Cafagna (29′ st Lanzone), Croce, Di Piazza. All. De Candia.
ARBITRO: Regina di Molfetta.
NOTE: Espulsi Hadziosmanovic (T), Castro (C).