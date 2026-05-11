NARDÒ – Playoff: Martina cinico, un super gol di Calderoni non basta. De Sanzo: “Stagione straordinaria, un onore allenare il Toro”

Il Martina blinda il proprio fortino e vola nell’atto conclusivo dei playoff del girone H. Davanti a una cornice di pubblico straordinaria, la formazione itriana supera 2-1 il Nardò al termine di una gara vibrante, confermando il secondo posto ottenuto nella stagione regolare.

Il match si accende istantaneamente: dopo soli venti secondi D’Anna impegna Rossi con una rovesciata spettacolare, ma è il Martina a passare al 12’ grazie a D’Arcangelo, lesto a risolvere una mischia dopo un traversone rasoterra di Resouf. La gioia locale dura però appena sessanta secondi: al 14’, un sinistro da centrocampo di Calderoni, allungato dal vento, s’infila incredibilmente all’incrocio dei pali alle spalle di Rossi I biancoazzurri non si scompongono e riprendono a macinare gioco. Al 32’, dopo diverse occasioni sfumate, arriva il nuovo sorpasso: su azione d’angolo, De Angelis è il più rapido nel traffico dell’area piccola a griffare il gol del definitivo 2-1. La partita del Nardò si complica ulteriormente al 34′ per l’espulsione diretta di D’Anna, autore di un brutto intervento su Zenelaj.

Nella ripresa il Martina gestisce il ritmo e sfiora ripetutamente il tris con D’Arcangelo e Mancini (superlativo il portiere ospite Galli), vedendosi anche annullare una rete di Resouf per fuorigioco. Il Nardò, nonostante l’inferiorità numerica, resta aggrappato al match con orgoglio ma senza creare veri pericoli, se non con un tiro dalla distanza di De Luca nel finale.

Al triplice fischio esplode la festa del Martina che ora attende la Paganese per l’ultimo atto dei playoff. Mister Laterza, acclamato dai tifosi, ha espresso tutto il suo orgoglio: «È una finale meritata per quanto proposto in tutta la stagione. Abbiamo giocato come sappiamo, anche se la poca lucidità sotto porta e un pizzico di frenesia ci lasciano un po’ di amaro in bocca per non aver chiuso prima la gara». L’allenatore ha poi rivolto lo sguardo alla prossima domenica: «C’è grande rispetto con la città. Ora lavoreremo per farci trovare pronti contro la Paganese, l’unica squadra che ci ha battuto sia all’andata che al ritorno: sarà l’occasione giusta per rifarci».

Dall’altra parte, il tecnico del Nardò, De Sanzo, ha accettato il verdetto con grande sportività: «Complimenti al Martina, vittoria meritata. Per noi resta una stagione straordinaria: eravamo a fondo classifica e abbiamo compiuto una rimonta incredibile entrando negli spareggi. È stato un onore allenare questo gruppo». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

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IL TABELLINO

Martina Franca (Ta), stadio “Tursi”

domenica 10.05.2026, ore 19

Serie D/H 2025/26, semifinale playoff

MARTINA-NARDÒ 2-1

RETI: 12′ pt D’Arcangelo (M), 14′ pt Calderoni (N), 32′ pt De Angelis (M)

MARTINA (4-3-3): Rossi; Cappilli, De Angelis, Llanos, Mancini; Mastrovito (29′ st Piriz), Zenelaj, Virgilio; Resouf, D’Arcangelo, Silvestro (42′ st Santarpia). All. Laterza.

NARDÒ (4-3-3): Galli (20′ st Verdosci); Minerva (38′ st Agrimi), Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Addae, D’Anna, Risolo (29′ st De Luca); Garnica, Elia (20′ st Tedesco), Tursi (16′ st Margheriti). All. De Sanzo.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

NOTE: Al 34′ pt espulso D’Anna (N) per gioco violento.