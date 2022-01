LECCE – Coda in gruppo, due assenze e due in differenziato. Ufficiale, saluta Felici

Il Lecce si è allenato stamattina al Comunale di San Pietro in Lama. Nel gruppo si contavano esclusivamente le assenze di Bleve e Gallo. È tornato ad allenarsi col resto del gruppo Coda, mentre hanno continuato a svolgere allenamento personalizzato sia Di Mariano, sia Tuia. Domani altro allenamento mattutino, sempre a San Pietro in Lama, poi, venerdì, giorno di riposo per tutti.

Intanto è ufficiale un altro movimento in uscita: Mattia Felici passa al Palermo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto. L’esterno giallorosso, dopo un lungo infortunio, patito nella scorsa stagione, ha ripreso il suo posto in Primavera e, con la prima squadra, ha giocato solamente uno spezzone nel match di Coppa Italia, vinto a La Spezia (sfiorando anche un gol).

(foto: M. Felici, ph Coribello/SalentoSport)