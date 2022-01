LECCE – Gargiulo e il nuovo anno: “Contento della continuità avuta, voglio migliorare ancora”

Prima conferenza stampa del 2022 in casa Lecce, dove poco fa ha parlato il centrocampista Mario Gargiulo, tra i più impiegati finora dai giallorossi.

Gargiulo ha aperto con un bilancio collettivo e personale: “Mi aspetto un campionato diverso rispetto al girone d’andata, molto più tosto. Tante squadre si sono attrezzate e si stanno ancora attrezzando in questo mercato. Non sarà semplice, tuttavia il nostro obiettivo deve essere quello di continuare quanto di buono già fatto e migliorarci ancora, in gara ed allenamento. Sul piano personale mi aspettavo tanto da quest’esperienza al Lecce e tanto ho dato. Penso tuttavia di poter dare ancora molto. Sono molto contento soprattutto per la continuità che ho avuto, sotto questo profilo spero sia così anche nel nuovo anno”.

Sui contagi: “Questa situazione ci può dare fastidio perché, ovviamente, la preoccupazione che in ogni partita possano esserci dei contagi c’è. Per questo dobbiamo stare attenti soprattutto nelle uscite, e ciò comporta certamente dei sacrifici“.

Ci sono aspetti sui quali la mezzala vuole fare meglio in particolare: “In questo periodo mi sono rivisto un po’ di partite del girone d’andata, ed in effetti ho notato di aver tirato molto poco in porta. Un obiettivo del girone di ritorno può essere proprio la ricerca del tiro da fuori. Serve comunque migliorare sotto vari punti di vista, in partita così come negli allenamenti settimanali”.

Sul prossimo avversario: “Non ci deve preoccupare se troveremo un Vicenza diverso. Eravamo pronti prima di Natale e lo saremo anche ora. Certo, loro saranno magari più preparati rispetto all’ultima volta, tuttavia noi dobbiamo restare concentrati e pensare a quello che è il nostro spartito”.