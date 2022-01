LECCE – Faragò è arrivato nel Salento, via alla prima fase di visite mediche

Come preannunciato, il neo tesserato del Lecce, Paolo Faragò, è sbarcato oggi nel Salento e si è subito sottoposto alle visite mediche di rito. Oggi sono stati effettuati test clinici presso lo studio radiologico Quarta Colosso di Lecce, mentre domani il percorso sanitario si concluderà presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Una volta completato il ciclo di esami fisici, Faragò entrerà, a pieno titolo nel gruppo di mister Marco Baroni, che oggi si è allenato all’Acaya Golf & Resort dopo il giorno di riposo di ieri. “Sono contentissimo di essere qui, forza Lecce!” sono state le prime parole dell’ex Cagliari.

Erano assenti Bleve e Gallo, mentre Tuia e Di Mariano sono tornati ad allenarsi col resto dei compagni, dopo un certo periodo di sedute personalizzate (più lungo per il difensore, più breve per l’esterno d’attacco). Per domani è prevista un’altra seduta mattutina, sempre all’Acaya.

Alle porte c’è il recupero di giovedì sera al Via del Mare contro il Vicenza.

(foto: Faragò presso lo studio Quarta Colosso di Lecce – ph Us Lecce)