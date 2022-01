SERIE A – Assemblea di Lega: “Due turni a capienza ultraridotta e coi settori ospiti chiusi”

Due turni di campionato da giocare con soli cinquemila spettatori sugli spalti, nella speranza di ridurre, in qualche modo, le possibilità di contagio. Questo è quanto deciso nell’assemblea odierna della Lega di Serie A, svoltasi in videoconferenza, che ha optato di agire in tal modo nelle prossime giornate del 16 e 23 gennaio, le ultime prima della pausa per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini.

In tali occasioni, saranno chiusi i settori ospiti. La volontà emersa dall’assemblea, ad ogni modo, è di continuare col campionato non fermandosi, e, in extrema ratio, di giocare a porte chiuse.

Si attende di conoscere, quindi, se anche la Lega di Serie B di uniformerà (come preventivabile) o meno a tale decisione.