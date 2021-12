LECCE – Ufficiale, Bjarnason ritorna in Scandinavia. Date e orari dell’ultima di andata e della prima di ritorno

Esperienza salentina già chiusa per il difensore islandese Brynjar Ingi Bjarnason. L’ormai ex centrale del Lecce è stato ceduto ufficialmente al Valerenga, club norvegese. Il club salentino si è riservato per sé una percentuale sulla futura vendita e il diritto di riacquisto. Non sono state rese note le cifre dell’affare ma il Lecce avrebbe chiuso una importante plusvalenza, in quanto la cessione dovrebbe essere stata raggiunta sulla base del doppio di quanto il sodalizio dovette sborsare quest’estate per prelevarlo dal suo vecchio club, il KA Akureyri. Si tratta del primo ufficiale movimento di mercato invernale, che aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio. Bjarnason, con la maglia del Lecce, ha giocato solamente il primo tempo della gara di Cittadella.

Intanto, la Lega di Serie B ha ufficializzato date e orari dell’ultima di andata e della prima di ritorno. Dopo il recupero casalingo del 13 gennaio contro il Vicenza, il Lecce giocherà a Lignano contro il Pordenone domenica 16 alle 16.15 e, in casa, contro la Cremonese, domenica 23 alle 18.30. Salvo ulteriori slittamenti dovuti a esigenze sanitarie.

(foto: Bjarnason e Corvino nel giorno della presentazione ufficiale, luglio 2021)