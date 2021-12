PODISTICA – Cala il sipario sul Salento Tour 2021: tutti i vincitori, categoria per categoria

Con la decima prova di Galatina, si è chiuso il circuito podistico Salento Tour 2021. Un’edizione, quella di quest’anno, che ha subito delle modifiche per via dell’emergenza sanitaria ma che, comunque, è riuscita ad andare in porto, pur con qualche difficoltà logistica.

La classifica assoluta maschile registra, al primo posto, un ex-aequo tra Luca Quarta (SM 40, Podistica Magliese) e Mauro Antonio Negro (SM 55m G. Pod. Duemila Ruffano), entrambi con 500 punti; sul gradino più basso del podio, Maurizio Agrosì (SM 50, Podistica Magliese) con 487. A seguire, dal quarto al decimo posto: Valerio Donno (SM 55, Amatori Corigliano) 480; Giovanni Puscio (SM 55, Action Running Monteroni) 475; Vincenzo Potuto (SM 55, Action Running Monteroni) 486; Francesco Franco (SM 40, Amatori Corigliano) 461; Enrico Maggio (SM 45, PUC Salento), 460; Oreste Gabriele Fiorentino (SM 45, Asd Cursores) 460; Cesare Gigante (SM 55, Tre Casali), 459.

Tra le donne, prima assoluta Pamela Greco (SF 45, Saracenatletica), 210; seconda Sabina Mancuso (SF 50, Amatori Corigliano) 203; terza Antonella Pellico (SF 50, Podistica Parabita) 200. Dal quarto al decimo assoluto: Ilaria Giannachi (JF, Amatori Corigliano), 181; Stefania De Marco (SF 45, Sportleader Correre è Vita), 173; Lucia Domenica Micocci (SF 50, Polisportiva BPP) 166:; Maria Elena Calcagnile (SF 40, Tre Casali) 161; Lucrezia Marsella (SF 45, Amatori Corigliano), 159; Sefora Scaglioso (SF 45, N. Atletica Copertino), 151; Chiara Lomonaco (SF, Podistica Magliese), 147.

I vincitori, categoria per categoria: PM Sekou Camara (La Mandra Calimera); SM Antonio Arcadi (Pod. Magliese); JM Gabriele Lezzi (Tre Casali); SM 35 Emanuele Capasa (Amatori Corigliano); SM 40 Luca Quarta (Pod. Magliese); SM 45 Enrico Maggio (PUC Salento); SM 50 Maurizio Agrosì (Pod. Magliese); SM 55 Mauro Antonio Negro (Duemila Ruffano); SM 60 Dario Corsini (Pod. Magliese); SM 65 Alessandro Zaminga (Amatori Castrignano dei Greci); SM 70 Antonio Montagna (Pod. Magliese); SM 75 Igino Russo (Saracenatletica); SM 80 Antonio Zizzari (Correre Galatina); JF Ilaria Giannachi (Amatori Corigliano); SF Chiara Lomonaco (Podistica Magliese); SF 40 Maria Elena Calcagnile (Tre Casali); SF 45 Pamela Quarta (Saracenatletica); SF 50 Sabina Mancuso (Amatori Corigliano); SF 55 Sonia Pascali (Tre Casali); SF 60 Gabriella Stea (Asd Atletica Gallipoli); SF 65 Alessandra Camassa (GPDM Lecce); SF 70 Vita Antonia Ria (Saracenatletica).

Classifica generale per società: 1. Pod. Magliese 10.338; 2. Tre Casali 9.668; 3. Saracenatletica 8.008; a seguire; Action Running Monteroni, Nuova Atletica Copertino, Avis Sport Novoli, Amatori Corigliano, Correre Galatina, Atl. Salento Aradeo, La Mandra Calimera, PUC Salento, Duemila Ruffano, Atl. Messapica, GPDN Lecce, A13 Alba Taurisano, Pod. Parabita, Asd Cursores, Atl. Surbo, Abacus Villa Baldassarri, Atl. Taviano ’97, Amatori Castrignano dei Greci, Podistica Copertino, Atl. Capo di Leuca, Sportleader Correre è Vita, Grecìa Salentina, Salento is Running, Pod. Monteroni, Pod. Salicese, Podisti Campi, Pol. BPP, Pod. Soletum, Pod. Tuglie, Atl. Leverano, Atl. Gallipoli, Galatletica Dream Team, Otranto 800, Salento Free Runners, Asd Nest, Trepuzzi Running, Asd Cavalli di Razza, Asd Gallipoli Runners, Sportivamente Maglie, Sport Running Porto Selvaggio, Salento in Corsa Veglie, Atl. Top Runners Lecce, Marathon Club Lecce.

(foto: il gruppo della Podistica Magliese, vincitrice per società – ph NGM)