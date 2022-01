LECCE – Colpi in ogni reparto e cinque cessioni: il riassunto del mercato invernale giallorosso

Niente sussulti particolari nelle ultime ore del mercato invernale del Lecce. Il lavoro dei direttori Corvino e Trinchera si era infatti concluso già nel week-end con gli arrivi nel Salento di Plizzari e Ragusa che sono andati ad ultimare la rosa sulla quale Marco Baroni potrà contare fino al termine del campionato. Oggi solo l’arrivo del giovane Jair Haakmat, giunto in ottica Primavera. Di seguito la tabella riassuntiva:

ACQUISTI:

Plizzari (p, Milan), Simic (d, svincolato), Haakmat (d, Sparta Rotterdam), Faragò (c, Cagliari), Johannsson (c, Keflavik), Ragusa (a, Hellas Verona), Raul Asencio (a, svincolato), Been (a, PEC Zwolle)

CESSIONI:

Bjarnason (d, Valerenga), Meccariello (d, SPAL), Monterisi (d, Fidelis Andria), Paganini (c, Ascoli), Olivieri (a, Perugia), Felici (a, Palermo)

(foto: P. Corvino, ©SalentoSport/Coribello)