LECCE – Chiusura di mercato in entrata col botto: arrivano Plizzari e Ragusa

Il Lecce chiude il mercato invernale (almeno, in entrata) con due colpi di livello. Si tratta dell’esterno d’attacco Antonino Ragusa e del portiere Alessandro Plizzari. I due saranno domani nel Salento per le visite mediche.

Ragusa, nativo di Messina, classe 1990, è attualmente tesserato col Verona ma è in esubero, avendo una sola presenza in Coppa Italia (e un gol) e nessuna in campionato. Tante le squadre in cui ha militato il nuovo esterno del Lecce, Di lui si accorge il settore giovanile del Treviso a fine anni Dieci, gioca in Primavera 2 (segnando sette reti) e esordisce in prima squadra in Serie B a febbraio 2009 nella gara contro il Rimini. Nella stagione successiva viene tesserato dal Genoa, nel cui settore giovanile entra a far parte, segnando anche cinque reti in Primavera, vincendo anche la Supercoppa. Dal 2010/11 comincia il suo peregrinare: una stagione alla Salernitana in Lega Pro (36 presenze, sette reti); una alla Reggina in Serie B (34 presenze, sette reti); metà stagione alla Ternana dopo aver cominciato col Pescara (36 partite, una rete); ritorna al Pescara in Serie B (40 presenze, nove reti, la sua stagione più prolifica, 2013/14); Genoa in Serie A (lo fa esordire Gian Piero Gasperini) prima di trasferirsi, a metà stagione, al Vicenza in B (18 presenze, tre reti); Cesena in B (41 presenze, nove reti), quindi l’ascesa al Sassuolo (2016/17, 25 presenze in campionato e quattro reti, oltre a sei presenze e una rete in Europa League, a Bilbao con l’Atletico); confermato al Sassuolo nel 2017/18, quindi il passaggio al Verona nel 2018/19 (undici presenze); Spezia in B nel 2019/20 (27 presenze, otto reti); l’anno scorso era un punto di forza del Brescia (31 presenze, due reti). Quest’anno, una sola presenza e un gol in Coppa Italia nella gara di dicembre giocata contro l’Empoli.

Molto più corto, per ovvie questioni d’età, il curriculum di Plizzari. Nativo di Crema, classe 2000, ha svolto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, esordendo in Under 21 con Nicolato. Reduce da un’operazione al ginocchio nell’autunno scorso, è un prodotto del settore giovanile del Milan, che, di anno in anno, lo gira in prestito (Ternana in B nel 2017/18, Livorno in B nel 2019/20, Reggina in B nel 2020/21 con Baroni allenatore).

(foto: Antonino Ragusa ai tempi del Sassuolo – ©TMW/F. De Luca)