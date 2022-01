SERIE C/C – Monopoli-Virtus Francavilla è il clou della 24ª. Il Taranto va a Latina: programma e arbitri

La 24esima giornata del girone C di Serie C fa da antipasto ad un turno infrasettimanale che potrebbe essere uno snodo principale di questo campionato. La capolista Bari sarà ospite della Paganese, che domenica scorsa è riuscita ad ottenere un punto prezioso sul terreno dello “Iacovone“. Il Taranto recrimina ancora per aver mancato la vittoria e proverà a rifarsi nella difficile trasferta di Latina. I rossoblù, con la salvezza ormai archiviata, puntano dritti ad una buona posizione per i playoff.

Il match tutto made in Puglia di giornata è Monopoli–Virtus Francavilla. Le due formazioni sono distanti due punti in classifica, i biancoverdi secondi, mentre i messapici terzi insieme a Turris e Avellino. La compagne barese arriva dal buon pareggio ottenuto contro l’Avellino, mentre i ragazzi di Taurino sono reduci dalla cinquina rifilata al Messina. Per la Fidelis Andria ci sarà il Campobasso distante cinque punti in classifica. L’ultima pugliese scenderà in campo lunedì: il Foggia sarà ospite della Juve Stabia.

Il programma e le designazioni della ventiquattresima giornata di campionato:

dom h 14:30



PAGANESE-BARI: Michele Giordano di Novara (Niedda-Ferrari; IV Di Graci)

ACR MESSINA-PICERNO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Zanellati-Munerati; IV Rispoli)

dom h 17:30



CATANIA-CATANZARO: Marco Monaldi di Macerata (Salama-Votta; IV Maranesi)

FIDELIS ANDRIA-CAMPOBASSO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Bocca-Bonomo; IV Sacchi)

LATINA-TARANTO: Marco Emmanuele di Pisa (Ferraioli-Catani; IV Borriello)

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Caso-Piedipalumbo; IV Pezzopane)

PALERMO-MONTEROSI: Stefano Nicolini di Brescia (Carrelli-Ricciardi; IV Agostoni)

POTENZA-AVELLINO: Paride Tremolada di Monza (Politi-Centrone. IV Angelucci)

TURRIS-VIBONESE: Adalberto Fiero di Pistoia (Testi-Del Santo Spataru; IV Cevenini)

lun h 21



JUVE STABIA-FOGGIA: Nicolò Marini di Trieste (Vitali-Pragliola; IV Iacobellis)

CLASSIFICA – Bari 45 – Monopoli 38 – Avellino, Virtus Francavilla e Turris 36 – Palermo 34 – Catanzaro 33 – Taranto e Foggia 31 – AZ Picerno 29 – Latina 28 – Juve Stabia 27 – Catania 25 – Monterosi 24 – Campobasso e Paganese 22 – Fidelis Andria e ACR Messina 17 – Vibonese e Potenza 15.