ECCELLENZA – Si riparte: programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 16ª giornata

Dopo quasi un mese e mezzo di stop, tra vacanze natalizie e Covid, ripartono i campionati dilettantistici regionali.

In Eccellenza si giocherà la giornata numero 16, terza di ritorno. Si riparte dal Martina iper-capolista con 43 punti e con undici lunghezze di vantaggio sull’Ugento e 15 sul Gallipoli Football. Rose ridimensionate e mercato aperto ancora per alcuni giorni. In palio, oltre alla finale per l’ascesa in Serie D, c’è solo la salvezza.

Il programma prevede la sfida tra la capolista e la Toma Maglie, sul neutro di Otranto. Per l’Ugento, trasferta a Castellaneta contro il Massafra. Si parte alle ore 15.

Il programma del girone B:

dom. ore 15

Toma Maglie-Martina: Luigi Lacerenza di Molfetta (Dellaquila-Gorgolione) – a Otranto

AEL Grottaglie-Sava: Fabrizio Consales di Foggia (Magnifico-Scorrano)

Atl. Racale-DC Otranto: Francesco Pio Sarcina di Barletta (Garofalo-De Benedictis)

Manduria-Gallipoli F.: Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta (Pedico-Mazzarelli)

Ostuni-Ginosa: Lorenzo Moretti di Cesena (Prigigallo-Cascella)

S. Massafra-Ugento: Gianluca Lovascio di Molfetta (Panebarca-Tangaro) – a Castellaneta

V. Mola-Castellaneta: Domenico Piciaccia di Barletta (Battista-Vitobello) – a Castellana Grotte

CLASSIFICA: Martina 43 – Ugento 32 – Gallipoli F. 28 – Castellaneta e Toma Maglie 26 – Sava e DC Otranto 23 – Manduria 18 – Ginosa 15 – Ostuni 14 – Atl. Racale 12 – S. Massafra 11 – V. Mola 10 – AEL Grottaglie 9.

—

GIRONE A (dom. ore 15): AT San Severo-Barletta (Laraspata di Bari), Borgorosso Molfetta-Manfredonia (ore 18.30, Montanaro di Taranto), Canosa-Corato (Schifone di Taranto), Real Siti-DB Trinitapoli (a Stornara, Massari di Torino), San Marco-CD Mola (Losapio di Molfetta), UC Bisceglie-Atl. Vieste (De Pinto di Bari), Vigor Trani-Orta Nova (a Ruvo di Puglia, Pezzolla di Bari).

CLASSIFICA: Barletta 40 – Corato 37 – UC Bisceglie e CD Mola 28 – Manfredonia e Trinitapoli 24 – San Severo 23 – Atl. Vieste 22 – Orta Nova 18 – Canosa e Real Siti 14 – Borgorosso 11 – San Marco 9 – Vigor Trani 2.