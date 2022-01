SERIE D/H – Due anticipi al sabato, un rinvio e un posticipo d’orario: programma e arbitri della 20ª giornata

Due anticipi al sabato, un rinvio a data da destinarsi e un posticipo rispetto all’orario previsto: è il programma della ventesima giornata, prima di ritorno nel girone H di Serie D, che si aprirà domani.

Sorrento-Mariglianese e Casarano-Gravina sono i due match che si giocheranno domani pomeriggio in anticipo. Dopo il turno di stop forzato, quindi, il Casarano ritorna in campo nel derby del Capozza col Gravina, quinta in classifica ma reduce dalla batosta subita col Fasano. I rossazzurri di Alessandro Monticciolo dovranno ripartire dalle buone sensazioni mostrate nella gara pre-natalizia con la Nocerina, che ha interrotto una lunga serie di partite senza vittorie (undici).

Non si giocherà Team Altamura-Nardò per l’alto numero di componenti del gruppo-squadra contagiati da Covid in casa granata. La squadra di De Candia non scenderà in campo nemmeno mercoledì per il turno infrasettimanale col Nola.

Gara dal peso specifico notevole quella che attende il Matino sul campo del San Giorgio, terzultimo in classifica. Un nuovo scontro diretto, quindi, per la truppa di Antonio Toma, reduce dalla pesante sconfitta (dal punto di vista sostanziale e non dei numeri) al “Fanuzzi” contro il Brindisi.

Il quadro delle gare della ventesima giornata con le relative designazioni arbitrali:

sab. ore 14.30

Sorrento-Mariglianese: Bonci di Pesaro

—

sab. ore 15

Casarano-Gravina: Olmi Zippilli di Mantova

—

dom. ore 14.30

Brindisi-Francavilla: Duzel di Castelfranco Veneto

Nola-Casertana: Mazzer di Conegliano

San Giorgio-Virtus Matino: Dasso di Genova

Molfetta-Lavello: Grassi di Forlì

Nocerina-Bisceglie: Molinaro di Lamezia Terme

Rotonda-Bitonto: Bocchini di Roma 1

—

dom. ore 15

Fasano-Cerignola: Pacella di Roma 2

(Team Altamura-Nardò rinviata a data da destinarsi)

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 43 – Bitonto 40 – Francavilla 37 – Fasano 33 – Casertana e Gravina 32 – Nocerina, Molfetta e Lavello 27 – Sorrento e Mariglianese 25 – Nardò 22 – Altamura e Rotonda 21 – Nola e Casarano 19 – Bisceglie 18 – San Giorgio 14 – Brindisi 12 – Matino 9.

Da recuperare: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, T. Altamura-Casarano.