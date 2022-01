LECCE – Primavera, Gonzalez non basta: dilaga la Sampdoria

S’interrompe la mini–striscia positiva del Lecce Primavera che cade in casa per 1-3 contro la Sampdoria.

I giallorossi vanno in vantaggio al 26′ con un preciso tiro da dentro l’area di Gonzalez che tocca il primo palo e s’infila sul secondo, col portiere blucerchiato Saio parso abbastanza colpevole. Sull’altro fronte, però, il suo collega Samooja non fa meglio: manca la presa aerea su un cross abbastanza innocuo, la palla balla a due passi dalla porta, Torok cincischia e non riesce a liberare e Di Stefano lo punisce per l’1-1.

Dopo il riposo il Lecce si fa vivo per primo dalle parti di Saio con una bella azione di Nizet, chiuso sul più bello. Poi la Samp passa: incertezza difensiva giallorossa che lascia da solo Di Stefano, ed è 1-2, con doppietta personale. Il Lecce prova a gettarsi in avanti a caccia del pareggio, ma, in pieno recupero, prende anche il terzo gol don Montevago.

I ragazzi di Grieco restano fermi a quota 16. ora due trasferte consecutive: martedì alle ore 11 a Roma contro la capolista, domenica alle 11 a Torino contro i granata.

IL TABELLINO

Parabita (Le), Heffort Sport Village

venerdì 28 gennaio 2022, ore 12.30

Primavera 1 2021/22 – giornata 15

LECCE-SAMPDORIA 1-3

RETI: 26′ Gonzalez (L), 32′ e 59′ Di Stefano (S), 90+2′ Montevago (S)

LECCE (4-3-3): Samooja – Nizet, Hasic, Torok, Scialanga (65′ Salomaa) – Lemmens (76′ Russo), Vulturar (85′ Martì), Daka – Carrozzo, Johannsson (76′ Coqu), Gonzalez. A disp. Bufano, Dima, Pascalau. All. Grieco.

SAMPDORIA (4-3-3): Saio – Somma, Migkliardi, Bonfanti, Villa – Sepe, Laut, Chilafi – Pozzato (84′ Bontempi), Di Stefano (84′ Montevago), Bianchi (80′ Samotti). A disp. Gentile, Tantalocchi, Catania Dolcini, Leonardi, Malagrida, Musso, Porcu, Vitale. All. Tufano.

ARBITRO: Ancora di Roma 1 (Bianchi-De Vito).

NOTE: Soleggiato, 11 gradi, terreno sintetico. ammoniti: Lemmens (L).

RISULTATI (giornata 15): Cagliari-Roma 0-1, Lecce-Sampdoria 1-3, Fiorentina-Bologna oggi, Sassuolo-Pescara oggi, Genoa-Napoli domani, Verona-Atalanta domani, Spal-Inter domani, Milan-Empoli domani, Torino-Juventus domani.

CLASSIFICA PROVV.: Roma 36 – Cagliari 25 – Torino 24 – Sassuolo, Inter e Sampdoria 22 – Juventus, Genoa e Atalanta 21 – Napoli 19 – Fiorentina 18 – Milan e Empoli 17 – Verona e Lecce 16 – Spal 14 – Bologna 10 – Perugia 5.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): Roma-Lecce, Pescara-Cagliari, Empoli-Genoa, Sampdoria-Fiorentina, Milan-Inter, Napoli-Spal, Atalanta-Torino, Bologna-Verona, Juventus-Sassuolo.