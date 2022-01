HANDBIKE – “Giro Handbike” a Bari, la vernolese Grazia Turco sarà l’ambasciatrice dell’evento

La campionessa di handbike, Grazia Turco, nonché vice presidente di Utopia Sport, sarà l’ambasciatrice della tappa di Bari del “Giro Handbike”, presieduto da Fabio Pennella.

L’atleta di Vernole rappresenterà un evento sportivo prestigioso che, per la prima volta, si tiene in Puglia. La manifestazione organizzata in collaborazione con la scuola di ciclismo Ballardini di Bari del presidente Pino Marzano, si disputerà il 27 marzo in presenza della campionessa salentina che in questi anni è sempre stata stimata e ammirata da Fabio Pennella. “Quando il presidente Pennella mi ha contattata per comunicarmi questa proposta non ho esitato un attimo – spiega Turco -. Sono orgogliosa di essere stata scelta come ambasciatrice di questa importante manifestazione e ringrazio infinitamente Pennella per questa investitura. Mi ha detto che è fiero di ospitarmi in occasione della tappa barese”.