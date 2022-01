LECCE – Sticchi Damiani, coccole ai suoi: “Strefezza? Vogliamo tenercelo. Calabresi non c’è motivo perché vada via”

La prima del 2022 è una vittoria, quasi mai in discussione e ottenuta su un campo di una squadra impelagata nella lotta salvezza e arricchita da alcuni innesti nel mercato di riparazione. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si gode il successo sul Pordenone e spende parole d’elogio per i suoi ragazzi.

“Non era facile riprendere dopo un mese di fermo – afferma al Nuovo Quotidiano di Puglia – Le incognite, dopo una sosta così lunga, sono tante ma la squadra è rimasta concentrata. Magari per la prestazione perfetta è mancato il gol della tranquillità ma Gabriel è rimasto inoperoso e abbiamo la miglior difesa. La vittoria è stata davvero importante per la classifica, grazie al recupero di tanti punti. Mettiamo in conto anche il palo di Olivieri e il gol annullatogli, è stato artefice di una prestazione molto positiva, generosa come quella di Rodriguez, a conferma della validità della rosa di 22 giocatori”.

Sui nuovi arrivati e sui prossimi movimenti di mercato: “Faragò ha tanta esperienza in Serie A e poi abbiamo compiuto l’ennesimo sforzo per acquistare a titolo definitivo un altro elemento di collaudata esperienza come Simic, un tassello di qualità nella zona centrale. Il nostro direttore Corvino vigila e cerca di cogliere l’occasione per accrescere sempre di più il livello della qualità della squadra. Strefezza? Vogliamo godercelo, ce lo teniamo e lui deve tenere a noi. Sta vivendo la sua migliore stagione calcistica. Calabresi? Si è visto benissimo che è dentro al gruppo e si sta trovando benissimo a Lecce. Credo che anche lui voglia restare e non c’è motivo perché vada via. Capisco la sua grande voglia di giocare e ciò va contemperato con le esigenze della squadra. In partenza? I soliti nomi già noti”.

(foto: S. Sticchi Damiani – ph Coribello/SalentoSport)