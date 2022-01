VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce domina Massa Lubrense, e sono nove di fila. Risultati e classifica

L’Aurispa Libellula Lecce infila la nona vittoria di fila dominando Massa Lubrense tra le mura amiche, inaugurando il nuovo anno con una netta affermazione.

Coach Santiago Darraidou, con il vice Vincenzo Barone a fare le sue veci, sceglie il sestetto base con Martin Kindgard in regia, Casaro opposto, i centrali Rau e Fortes, i martelli Vinti e Corrado, ed il libero Paolo Cappio.

Il primo set è di studio e, dopo un paio di punti conquistati da Casaro (reduce dalla prestazione monstre della scorsa settimana), è Massa a tentare di imporre il proprio gioco e arriva il primo timeout dei padroni di casa (3-6). Gli ospiti allungano a +5, ma Aurispa Libellula ricuce, con Corrado e Vinti (ace) sugli scudi (8-8). La gara diventa equilibrata e le due compagini navigano punto su punto (12-12), poi arrivano due errori gratuiti di Massa e la schiacciata di Vinti ad indirizzare il set (15-13). Cappio si mette in mostra con due grandi difese, Kindgard distribuisce bene, ma a quel punto arriva un break degli ospiti che si riportano in parità e costringono coach Darraidou a chiedere il timeout (18-18). Segnale ricevuto: Aurispa Libellula torna a martellare con un ottimo turno di battuta di Rau e si porta sul +3. È il preludio alla conquista del set che arriva grazie a Casaro, che mette a terra un lungolinea imprendibile (25-22).

L’inizio del secondo set di Aurispa Libellula è travolgente e porta subito al primo timeout ospite chiesto da coach Esposito (4-0). I padroni di casa non si scompongono e allungano le distanze (8-2). I campani tirano fuori l’orgoglio, tentano di accorciare portandosi a -2 e costringono i salentini al timeout (10-8). Rau si mette in proprio andando a referto con due punti di fila e tutta la squadra riparte a pieni giri (15-11). Non si registrano grandi scossoni e Aurispa Libellula mantiene le distanze di sicurezza, con Casaro che alimenta il suo score personale, seguito a stretto giro da Corrado (20-16). Kindgard cerca Fortes per due volte di fila, lo scambio non si chiude, ma l’argentino insiste ancora sul compagno che e al terzo tentativo raccoglie l’invito e mette a terra. A chiudere il set è la stessa Shedirpharma Massa che, con un errore, consegna il set ai salentini (25-20).

Il terzo set si apre in maniera più equilibrata con Massa che tenta il tutto per tutto per riaprire la partita e Fantauzzo a guidare la carica (4-5). Entra nel tabellino punti anche Maccarone, subentrato da poco, contribuendo alla rimonta e al sorpasso (10-7). Muro, ricezione, attacco e difesa di Aurispa Libellula sono impeccabili e gli ospiti non trovano spazi. La capolista fa valere la sua forza e ognuno degli uomini in campo diventa decisivo, come testimoniano gli ace di Casaro ed Enrico Scarpi (16-9). Il pubblico in visibilio, trascinato dalla frangia più rumorosa dei Leones, si esalta ad ogni punto e contribuisce ad alimentare la spinta propulsiva dei salentini (20-9). Il finale di set non si discute, Aurispa Libellula conquista la nona vittoria consecutiva, dominando il terzo set (25-14).

IL TABELLINO

AURISPA LIBELLULA LECCE-SHEDURPHARMA FOLGORE MASSA 3-0

(25-22; 25-20; 25-14)

AURISPA L. LECCE: Vinti 9, Kindgard 2, Corrado 16, Casaro 15, Maccarone 2, Rau 6, Cappio (L), Fortes 6, Scarpi 2, D’Alba, Giaffreda (L), Persichino, Melcarne. All. Darraidou.

MASSA LUBRENSE: Aprea 4, Lugli 9, Fantauzzo 9, Sorrenti 3, Pilotto 3, Deserio 3, Denza (L), Illuzzi 3, Peripolli 2, Grimaldi. N, Pontecorvo (L), Imperatore, Conoci. All: N. Esposito.

Arbitri: Enrico Autuori, Mariano Gasparro

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2ª rit.): Marigliano-Galatina rinv., Aversa-Sabaudia 3-0, Modica-Palmi 2-3, Casarano-Ottaviano rinv., AL Lecce-Massa Lubrense 3-0, Aci Castello-Marcianise 3-1. Riposa Tuscania.

CLASSIFICA: Aurispa L. Lecce 32 – Aversa e Aci Castello 30 – Palmi 28 – Tuscania 27 – Casarano 26 – Modica 20 – Marcianise 16 – Massa Lubrense e Sabaudia 14 – Ottaviano 13 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (3ª rit. – 23 gen.): Palmi-Aversa, Galatina-Modica, Marcianise-Sabaudia, Tuscania-Aurispa L. Lecce, Massa Lubrense-Casarano, Ottaviano-MArigliano. Riposa Aci Castello.