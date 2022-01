BASKET A2/m – Nardò brinda al nuovo anno con una vittoria su San Severo nella sua nuova “casa”

La Next Nardò comincia il nuovo anno con una bella vittoria nel derby contro l’ostico San Severo. Al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, nuova “casa” del Toro, regna l’equilibrio per tre quarti di gara, poi i salentini affondano il colpo a metà del quarto quarto grazie ad una tripla di Ferguson che apre la strada, dopo essere anche stati sotto di 8, e volano a +14 a quattro e mezzo dalla fine. Da quel momento in poi, è solo gestione del pallone, difesa e contropiede, il San Severo si arrende e finisce 89-77.

—

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 89-77

(20-17, 13-19, 26-26, 30-15)

NARDÒ: Andrea Amato 16 (2/4, 4/7), Jazzmarr Ferguson 16 (3/5, 3/4), Mitchell Poletti 12 (1/3, 2/3), Mihajlo Jerkovic 11 (4/5, 1/2), Quintrell Thomas 10 (3/3, 0/0), Ennio Leonzio 10 (2/3, 2/3), Matteo Fallucca 8 (1/1, 2/4), Andrea La torre 6 (0/0, 2/4), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 30 2 + 28 (Quintrell Thomas 8) – Assist: 21 (Andrea Amato 11)

SAN SEVERO: Ty Sabin 18 (4/6, 3/15), Michele Serpilli 13 (2/8, 3/5), Samuele Moretti 12 (6/11, 0/0), Matteo Piccoli 10 (2/4, 1/3), Antonino Sabatino 8 (2/3, 1/5), Dalton Pepper 6 (2/3, 0/3), Goce Petrushevski 6 (0/0, 2/2), Lorenzo Tortu 2 (1/5, 0/2), Tommaso De gregori 2 (1/2, 0/0), Gabriele Berra 0 (0/0, 0/1), Federico Fatone 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 27 11 + 16 (Samuele Moretti 7) – Assist: 15 (Ty Sabin, Matteo Piccoli, Dalton Pepper 4)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 13): Chieti-Fabriano 90-84, Verona-Ferrara 78-73, Cento-Chiusi rinviata al 26/01, Eurob. Roma-Stella A. Roma 85-73, Nardò-San Severo 89-77, Latina-Scafati rinviata al 09/02, Ravenna-Forlì rinviata ddd.

CLASSIFICA: Scafati 20 – Ravenna 18 – Verona 15 – Ferrara e San Severo 14 – Cento, Chiusi, Latina, Forlì e Eurob. Roma 12 – Nardò 10 – Chieti 8 – Stella Azz. Roma 6 – Fabriano 4.

PROSSIMO TURNO (23 gen. – giornata 16): Chiusi-Latina, Ravenna-Ferrara, Scafati-Nardò, Verona-Cento, San Severo-Fabriano, Stella Azz. Roma-Forlì, Eurob. Roma-Chieti.