LECCE – Ufficiale, Back Crone ritorna in patria

Il Lecce perfeziona il quarto movimento in uscita del mercato di riparazione. Il giovane attaccante della Primavera, Noah Back Chrone.

Il danese classe 2002 era giunto nel Salento nel gennaio del 2021 dal Nordsjaelland per rinforzare la Primavera di mister Vito Grieco. Con la formazione giovanile giallorossa ha messo a segno quattro reti in dieci presenze, nella stagione 2020/21. Quest’anno, invece, Crone ha collezionato dieci presenze in campionato Primavera e una in Coppa Italia, segnando un gol nella gara con la Salernitana. L’ormai ex giallorosso è stato ceduto a titolo definitivo al Fremad Amager Élite, club di Serie B danese, riservandosi una percentuale sulla futura vendita.

(foto: N. Back Crone – ph Coribello/SalentoSport)