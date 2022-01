LECCE – Test molecolari, c’è un negativizzato. Allenamento, rientra in gruppo Rodriguez

Una buona notizia in casa Lecce. La società comunica che uno dei quattro calciatori, sino a ieri positivi al Covid, si è negativizzato. Questo quanto emerso dai test molecolari effettuati nella giornata di oggi. Rimangono, pertanto, positivi al virus, ancora tre calciatori e un membro esterno alla rosa ma facente parte del gruppo-squadra.

Il gruppo, stamani, si è allenato all’Acaya Golf & Resort aggli ordini di mister Marco Baroni. Allarme rientrato per Rodriguez che è tornato ad allenarsi in gruppo, avendo superato il leggero stato influenzale accusato nelle scorse ore. Assenti Bleve, Gallo, Paganini e Vera. Per domani, altro allenamento all’Acaya. Domattina, infine, sarà presentato alla stampa l’ultimo arrivato, Paolo Faragò.

(foto: l’Acaya Golf Resort)