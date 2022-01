BASKET – Carrozzina, esordio devastante in campionato per la Lupiae Team Salento

Esordio vittorioso in campionato per la Lupiae Team Salento che, sul proprio campo, travolge il Cus Catania per 52-30.

Il successo, di fatto, è maturato nei primi tre periodi in cui i salentini, guidati dal neo capitano Wilber Montano Caicedo e dai nuovi acquisti Sansò e Saracino (quest’ultimo top scorer della partita con 17 punti all’attivo, oltre ad una miriade di rimbalzi, sia offensivi che difensivi), hanno lasciato le briciole ai pur coriacei etnei, che comunque hanno poi ridotto le distanze nell’ultimo quarto, quando ad onor del vero, coach Andrea Calò aveva fatto ruotare tutto il roster a disposizione, facendo esordire anche il giovanissimo Samuele Longo ed Elton Pepa.

Buona, quindi, la prima della formazione gialloblu, grazie anche ad un’ottima organizzazione difensiva, che ha portato gli avversari ad arrivare spesso al limite dei 24 secondi per tentare il tiro, forzandolo, ed a commettere in più occasioni l’infrazione della regola dei 3 secondi nell’area piccola sotto canestro.

Prossimi avversari pertanto avvisati. Una seconda di campionato, sempre in casa, da prima pagina: Lecce-Bari.

—

TABELLINO

Campionato di Serie B di basket in carrozzina 2021/22

Girone E, 1ª giornata

LUPIAE TEAM SALENTO-CUS CATANIA 52-30

(12-4; 12-6; 14-4; 14-16)

Lupiae Team Salento: Longo, De Nuccio, De Giorgi, Longo 2, Carichino, Calò 6, Saracino 17, Pepa, Sansò 10, Montano Caicedo 8, Spedicato 7, Guarascio 2. All. Calò.

Cus Catania : Garaffio, Petronio 2, Messina 8, Scuderi 6, Guidotto 4, Chillemi 4, Fonte 6, Balsmo. All. Di Piazza