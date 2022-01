LECCE – Secondo allenamento del nuovo anno. Si allunga la lista dei partenti

Seconda sessione d’allenamento del 2022 per il Lecce di Marco Baroni che si è ritrovato stamani al Via del Mare per continuare a preparare i primi impegni agonistici del nuovo anno (13 gennaio ore 20.30 in casa col Vicenza; 16 gennaio ore 16.15 a Lignano col Pordenone).

Erano assenti Bleve, Gabriel, Gallo, Listkowski e Rodriguez; a parte i soliti Tuia, Coda e Di Mariano. Domati mattina ci si allenerà a San Pietro in Lama.

Intanto oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato invernale. Il Lecce sta per chiudere con Raul Asencio, attaccante spagnolo da utilizzare come alternativa a Coda. In partenza: già ufficializzato Bjarnason al Valerenga. In procinto di partire anche Meccariello, direzione Ferrara, casa Spal, e Felici, che potrebbe accasarsi al Palermo.

(foto: Mattia Felici, ph Coribello/SalentoSport)