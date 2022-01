COPERTINO – Il bilancio del presidente Ciccarese: “Anno più che positivo, stiamo gettando delle solide basi”

A 2021 passato in archivio, arriva il bilancio per il Copertino Calcio da parte del presidente rossoverde Marco Ciccarese.

“È stato un grande 2021 – scrive in un post -. Quest’estate, insieme a mio fratello Pierluigi e a tutti gli addetti ai lavori, abbiamo valutato ogni minima cosa e ogni minimo dettaglio. Abbiamo costruito qualcosa che ci facesse sembrare una ‘Prima Categoria’. A partire dalla scelta dell’allenatore, mister Angelo De Benedictis, uomo vero e con un passato calcistico alle spalle, capace di unirsi a un progetto ricominciato non da zero, ma da meno dieci. Abbiamo riportato il settore giovanile sul prato del ‘Vantaggiato’, dopo l’assenza di tanti anni, merito del nostro direttore del settore giovanile, Pierluigi Manta. Abbiamo costruito un grande gruppo di lavoro grazie al responsabile marketing, Giuseppe Frisenda. Abbiamo costruito una prima squadra composta da tanti ragazzi juniores, scovati dal responsabile Tonio Mazzotta, capace di trovare giovani calciatori pronti ad aggregarsi già in prima squadra. Per questo, a mio parere, è stato un bilancio più che positivo, stiamo gettando delle basi solide per il presente e il futuro di questa società. Infine, insieme al mister e al suo vice Rizzo, al segretario Guida e all’immancabile sostegno del giovane Gianluca, abbiamo puntellato la rosa della prima squadra con le dovute modifiche, per far sì che questo gruppo, nell’anno appena entrato, ci faccia divertire e farci prendere qualche soddisfazione personale. Buon 2022 a tutti”.

(foto: il presidente del Copertino, Marco Ciccarese)