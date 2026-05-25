CASARANO – Oltre il ‘campanile’: congratulazioni al Lecce “per la permanenza che inorgoglisce l’intero Salento”

Il traguardo tagliato dall’U.S. Lecce con la conquista della quarta salvezza consecutiva in massima serie ha registrato l’immediata reazione istituzionale delle massime realtà calcistiche del territorio. Attraverso una nota ufficiale emanata a nome di tutto il Casarano Calcio, il presidente Antonio Filograna ha voluto formulare i più vivi complimenti al club giallorosso per il mantenimento della categoria, sottolineando come il traguardo sia stato raggiunto grazie a un’ammirevole abnegazione in grado di rendere orgogliosa l’intera provincia salentina. Un attestato di stima che scavalca le logiche di categoria e le ridottissime distanze geografiche, inserendosi in un binario di diplomazia sportiva ormai consolidato.

Questo scambio di cortesie non rappresenta infatti un episodio isolato, ma ricalca esattamente quanto avvenuto nel corso della passata stagione sportiva. All’epoca, l’asse istituzionale si era attivato a parti invertite: fu l’U.S. Lecce a complimentarsi pubblicamente per primo (ma solo per motivi cronologici) con il Casarano in occasione dello storico salto di categoria della formazione rossoazzurra. Un gesto a cui il sodalizio di Antonio Filograna rispose prontamente poche settimane più tardi, non appena i giallorossi blindarono la permanenza nel massimo campionato. Un cerchio che si chiude oggi con la medesima puntualità, a dimostrazione di come i rapporti tra le due diplomazie societarie viaggino su binari di assoluta cordialità e rispetto reciproco.

Al di là delle formalità di rito e delle necessarie buone maniere che regolano i comunicati stampa, l’auspicio concreto è che queste manifestazioni di stima si traducano in una reale e proficua sinergia tra le due principali realtà calcistiche del territorio. Il Lecce e il Casarano rappresentano a tutti gli effetti due gioielli sportivi, economici e sociali non solo del Salento e della Puglia, ma dell’intero Mezzogiorno. In un panorama calcistico nazionale contrassegnato da una profonda aridità progettuale, da fallimenti strutturali e da una cronica carenza di idee che penalizza l’intera nazione, la capacità di fare fronte comune diventa un fattore di sopravvivenza aziendale e sportiva.

Sviluppare un canale di collaborazione concreto, che vada oltre il semplice protocollo delle congratulazioni via web, permetterebbe a entrambe le strutture di consolidare i rispettivi modelli. La sostenibilità finanziaria sbandierata dal Lecce in Serie A e l’ambizione gestionale dimostrata dal Casarano possono diventare vasi comunicanti, utili a blindare il patrimonio sportivo locale da speculazioni esterne. In un calcio italiano che fatica a produrre riforme e talenti, l’unione d’intenti tra le uniche realtà professionistiche della penisola salentina costituisce l’unico vero argine contro il declino del movimento calcistico del Sud.

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La nota del presidente Filograna Sergio: “Il presidente Antonio Filograna, a nome della società Casarano calcio, formula le più vive congratulazioni alla società U.S. Lecce per la meritatissima permanenza in Serie A, conquistata con ammirevole abnegazione, che inorgoglisce l’intera terra salentina“.