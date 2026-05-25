ECCELLENZA – Il Taranto prenota la finale degli spareggi nazionali. Playout: Novoli salvo, Ugento giù

Dalle speranze di promozione in D ai verdetti più dolorosi per evitare la retrocessione, la domenica del calcio dilettantistico pugliese ha regalato emozioni fortissime, pur restando in attesa dell’ultimo e decisivo grado di giudizio extracampo.

Nel primo atto delle semifinali degli spareggi nazionali riservati alle seconde classificate del campionato di Eccellenza, il Taranto compie un passo importante battendo in rimonta l’Apice per 3-1. Sul terreno di uno stadio Italia di Massafra stracolmo, l’avvio della formazione guidata da Danucci è stato però caratterizzato da ingiustificata apprensione. Gli ospiti campani hanno sfruttato le folate di vento a favore e all’12’ si sono portati in vantaggio grazie a un tiro dal limite di Mincione, deviato in modo fortuito da Pesce per la beffa ai danni di Mastrangelo. La sfortuna si è abbattuta ulteriormente sui rossoblù con gli infortuni precoci di Sansò e Konaté. A scacciare i fantasmi ci ha pensato Loiodice, che al 41′ ha conquistato e trasformato un penalty per un fallo di mano di Colarusso. Nella seconda frazione il divario tecnico è emerso chiaramente: al 66′ Aguilera ha siglato il sorpasso ribadendo in rete una sfera impennatasi dopo un tocco di Losavio, e all’85’ lo stesso Losavio ha capitalizzato un invito di Incerti per firmare il definitivo tris. Gli ionici voleranno domenica prossima in Campania per il match di ritorno.

Tensioni opposte al Toto Cezzi, teatro del playout tutto salentino tra Novoli e Ugento. Il Novoli ha centrato l’obiettivo bloccando l’Ugento sullo 0-0 dopo 120 minuti estenuanti e conquistando la permanenza in categoria con la rosa più giovane del torneo. Condizionato dal forte maestrale, il match ha visto i rossoblù di mister Luperto difendersi con le unghie dagli assalti dei rivali, determinati a ripetere il successo per 3-0 dell’ultimo turno di regular season. L’Ugento ha premuto a lungo con Cordary, Mancarella e Laena, trovando sulla propria strada un Suma in stato di grazia. Nei supplementari la Dea Bendata ha baciato il Novoli sulla traversa colpita da Ferreira, e l’espulsione finale di Macias ha spento le ultime speranze dell’Ugento, condannandolo alla retrocessione, seconda consecutiva dopo i playout di Serie D persi l’anno scorso contro il Manfredonia.

Sui verdetti definitivi di questa tormentata stagione incombe però l’ombra dei tribunali sportivi. Le classifiche attuali restano sub iudice in attesa del prossimo 5 giugno, data in cui è prevista la pronuncia ufficiale del Collegio di Garanzia del Coni. L’organo di massima giustizia sportiva dovrà esprimersi sul delicato “caso Massafra”, legato alle irregolarità di tesseramento dei calciatori Pentimone nel match contro il Brilla Campi. Un ricorso che potrebbe confermare la situazione di fatto, non incidendo sulla classifica a bocce ferme, ma anche ribaltare la penalizzazione di nove punti e la sconfitta a tavolino inflitte ai tarantini, ridisegnando lo scenario del massimo torneo regionale.

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I TABELLINI

Semifinale d’andata playoff nazionali per le seconde di Eccellenza

TARANTO-APICE 3-1

RETI: 12′ pt Pesce (A), 42′ pt rig. Loiodice (T), 21′ st Aguilera (T), 39′ st Losavio (T)

TARANTO: Mastrangelo, Derosa, Konate (27′ pt Rizzo), Guastamacchia, Sansò (14′ pt Delvino), Di Paolantonio (37′ st Marino), Incerti, Vukoja, Loiodice (44′ st Trombino), Losavio, Aguilera (28′ st Russo). All. Danucci.

APICE: Fusco, Potenza (28′ st Onesto), Urgioli, Evangelista, Mercaldo, Perretta, Pesce (28′ st Kouyate), Mincione, Romeo (5′ st Ruggiero), Colarusso, Schinnea. All. Cioffi.

ARBITRO: Guacchione di Collegno.

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Playout

NOVOLI-UGENTO 0-0 (d.t.s.)

NOVOLI: Suma, Liccardi (1′ sts Caporale), Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino, Ferreira, De Blasi (44′ st Villa), Carrozzo, Mancarella, Quarta A. (20′ st Parisi). All. Luperto.

UGENTO: Maggi, Marchionna (3′ sts De Maria), Macias, Zappacosta (30′ st Moran), Aranda, Martinez, Scarlino (41′ st Lollo), Albin Gomez, Cordary, Laena (24′ st Schito), Boglic. All. Cimarelli.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

NOTE: Espulso Macias (U) nei tempi supplementari per gioco violento.