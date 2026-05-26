LECCE – Gioia social, Falcone: «Per sempre grato a questo club e questa fantastica terra», Stulic: «Salvezza dal sapore di sacrificio»

La festa del Via del Mare si è celebrata, parallelamente, anche sui social. Poche ore dopo il triplice fischio contro il Genoa, i calciatori del Lecce hanno affidato a Instagram e Facebook tutta la gioia, l’orgoglio e il senso di liberazione per una quarta salvezza consecutiva che profuma di record. Tra messaggi d’amore alla terra salentina, risposte ai critici e ringraziamenti a un popolo che non li ha mai lasciati soli, lo spogliatoio giallorosso ha blindato anche sul web quel legame viscerale con la piazza.

Wladimiro Falcone: Come ogni anno ci davano per spacciati già in partenza, ma con il lavoro di squadra, la forza del gruppo e la voglia di farcela siamo riusciti ancora una volta a battere ogni pronostico. Aver raggiunto la quarta salvezza di fila ed averlo fatto da capitano di questo fantastico gruppo è motivo di orgoglio per me. Per sempre grato a questo club ed a questa fantastica terra. Ora godiamoci queste meritate vacanze. Forza Lecce 💛♥️

Medon Berisha: alti e bassi tutta la stagione, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. ci vediamo l’anno prossimo in Serie A

Omri Gandelman: Missione compiuta ❤️💛 Grato. Orgoglioso. Desideroso di fare di più. È ora di riposare e ricaricare le energie. Ci vediamo la prossima stagione!

Walid Cheddira: LECCE, Com’è svegliarsi e sapere che anche il prossimo anno sarà ancora Serie A? 😄❤️💛

Nikola Stulic: Siamo rimasti dove merita questa città: in Serie A.❤️💛

Obiettivo raggiunto, insieme.

Grazie ai tifosi che non ci hanno mai lasciato soli, in casa e in trasferta. Grazie alla società, allo staff e a ogni persona che ha dato tutto per questa maglia durante l’anno.

Questa salvezza ha il sapore del sacrificio, del cuore e dell’orgoglio leccese.

Ci vediamo ancora in Serie A. Forza Lecce sempre!

Konan N’Dri: Ce l’abbiamo fatta di nuovo!! Forza @uslecce 💛❤️

Francesco Camarda: Dove il popolo salentino merita di stare!

@uslecce