LECCE – Giudice Sportivo: maxi multa e turno di stop per Ramadani. Ufficiali le date della stagione 2026/27

Il Lecce chiude la stagione sportiva 2025/26 con l’ennesima ammenda per fumogeni e petardi. Il Giudice sportivo, dopo le gare della 38esima giornata di Serie A, ha infatti comminati una multa di 15.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di gioco, sette petardi e numerosi fumogeni nel recinto di gioco”. Il totale 2025/26 è dunque di 172.000 euro, l’annata “migliore” delle ultime quattro: 70.000 nel 2022/23; 131.500 nel 2023/24; 120.000 nello scorso campionato per un totale di ben 493.500 euro di petardi e fumogeni. Ogni commento ulteriore sarebbe superfluo.

Ammende anche per Cremonese (8.000+5.000), Bologna (4.000), Udinese (3.000), Roma (2.000) e Torino (1.500).

Tra i calciatori, stangata per Alberto Grassi (Cremonese), stoppato per quattro turni; due (e ammenda di 5.000 euro) per Christian Kabasele (Udinese); due per Milan Djuric (Cremonese); una per David Okereke (più ammenda di 5.000 euro); una per Nicolas Valentini (Verona) Sascha Britschgi (Parma), Henrikh Mkhitaryan (Inter), Ylber Ramadani (Lecce), Jamie Vardy (Cremonese).

Ufficiali anche le date della prossima stagione sportiva. Il campionato prenderà il via il 23 agosto e finirà il 30 maggio 2027; turni infrasettimanali il 28 ottobre e il 6 gennaio; sosta natalizia il 27 dicembre; soste per le nazinali il 27 settembre e 4 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. La Coppa Italia aprirà i battenti il 9 agosto col turno preliminare; a seguire il trentaduesimi il 16 agosto; i sedicesimi il 2 settembre (con data di riserva il 15 settembre); ottavi di finale il 2 e 16 dicembre (data di riserva 13 gennaio); quarti il 3 e 10 febbraio; semifinali, andata il 3 marzo, ritorno il 21 aprile; finale il 19 maggio.

I calendari, infine, saranno resi noti il prossimo 5 giugno.