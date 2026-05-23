ECCELLENZA – Caos giustizia sportiva, la Corte d’Appello sospende il provvedimento sul Massafra

Novoli-Ugento di domani, unico playout della stagione, sicuramente non metterà la parola fine al campionato di Eccellenza pugliese 2025/26. Questo perché la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha decretato la sospensione del procedimento e l’esecuzione della sanzione verso il Massafra, penalizzato con la sconfitta a tavolino per 0-3 pro Brilla Campi, match giocato a dicembre dello scorso anno (sul campo finì 1-0 per il Massafra). Oggetto del contendere è ormai il famoso tesseramento del calciatore Raffaele Pentimone da parte del Massafra, formalizzato – secondo le ricostruzioni – dall’allora rappresentante legale del club tarantino, Fernando Rubino, in costanza di inibizione, ossia di impossibilità di rappresentare formalmente la società.

Il Massafra ha impugnato la decisione presso la Corte d’Appello Federale presso il Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà il prossimo 5 giugno. La Corte d’Appello, pertanto, ne ha preso atto congelando, di fatto, il provvedimento (la sconfitta per 0-3) sino a quando non si esprimerà il Collegio di Garanzia.

Sempre a causa del caso Pentimone, il Massafra, poi, è stato penalizzato dal Tribunale Federale Territoriale con ben nove punti in meno in classifica.