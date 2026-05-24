LIVE! ECCELLENZA – Playout Novoli-Ugento: risultato e verdetto
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PLAYOUT
Verdetti*: Virtus Mola, S. Massafra, Gallipoli, Polimnia, … retrocesse in Promozione; Foggia Incedit ritirato dal campionato
*: Per i verdetti definitivi si dovrà attendere il giudizio del Collegio di Garanzia del Coni (5 giugno) sul ricorso del Massafra contro la sconfitta 0-3 pro Brilla Campi e i nove punti di penalizzazione