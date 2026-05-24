ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-GENOA, il tabellino
LIVE! LECCE-GENOA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 24.05.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 38
LECCE-GENOA 1-0
RETI: 6′ Banda
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani (89′ Gaspar), Ngom (46′ Gandelman) – Pierotti (80′ Jean), Coulibaly, Banda (65′ N’Dri) – Cheddira (80′ Stulic). A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Perez, Helgason, Camarda, Gorter, Marchwinski. All. Eusebio Di Francesco.
GENOA (3-5-1-1): Leali – Zatterstrom, Otoa, Marcandalli (83′ Lafont) – Sabelli (60′ Ouedraogo), Masini (83′ Carbone), Amorim (69′ Grossi), Frendrup. Martin (60′ Norton-Cuffy) – Ellertsson – Colombo. A disp. Bijlow, Sommariva, Romano, Vasquez, Doucoure, Spicuglia. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Daniele Doveri sez. Roma 1 (Peretti-Mastrodonato; IV Mucera; VAR Mazzoleni-Paganessi).
NOTE: Ammoniti Ramadani, Tiago Gabriel (L). Rec. 1′ pt, 3′ st. Il Lecce conquista la permanenza in Serie A.