BEACH RUGBY – No Borders Cup, a Gallipoli dominano i campioni italiani The Rockets

Domenica 24 maggio, la spiaggia del Lido Mar y Sol a Lido Conchiglie (Gallipoli) ha ospitato la seconda edizione della No Borders Cup, round inaugurale del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026. L’evento, organizzato dal Salento Rugby in sinergia con Marina di Lido Conchiglie APS, ha riportato la palla ovale sullo storico arenile gallipolino a undici anni dall’ultima volta, dopo la parentesi dello scorso anno svoltasi su una spiaggia differente della stessa località.

La kermesse è scattata alle ore 10 con il settore propaganda: i giovanissimi atleti salentini, dalle categorie Under 6 fino all’Under 14, si sono divertiti sulla sabbia davanti a famiglie e appassionati, archiviando la lunga stagione invernale sui campi in erba. Successivamente, le sfide giovanili si sono alternate per tutta la mattinata ai match della categoria senior maschile, mitigati da una classica tramontana salentina meno rigida rispetto alla passata edizione.

Il torneo dei grandi si è aperto con l’affermazione dei partenopei della NATO Lions, capaci di superare i padroni di casa del Salento Rugby con un rotondo 7-0. Subito dopo è toccato ai “Cozzari Neri” dell’Appia Rugby Brindisi – freschi della storica promozione in Serie B ottenuta una settimana fa – imporsi nettamente sul Trepuzzi Rugby per 8 mete a 2. Il debutto dei detentori del titolo e campioni d’Italia in carica, i romani The Rockets, ha subito chiarito i valori in campo grazie a un perentorio 11-0 inflitto alla NATO Lions.

La corsa dei brindisini è proseguita con un netto 10-1 sul Salento Rugby, mentre i The Rockets hanno liquidato il Trepuzzi per 9-0. Prima dei verdetti finali si sono registrati il successo della NATO Lions sul Trepuzzi (7-4), il bis dei Rockets contro il Salento Rugby (11-0), la vittoria dell’Appia Brindisi sulla NATO Lions (5-3) e il riscatto del Trepuzzi nel derby contro il Salento Rugby (6-0).

L’ultimo match in cartellone si è trasformato in una vera e propria finalissima per l’oro tra le due corazzate imbattute. I The Rockets hanno confermato la propria netta egemonia nazionale, difendendo il titolo dello scorso anno e superando i Cozzari Neri di Brindisi con un perentorio 9-0. La manifestazione, diretta con grande autorevolezza e precisione dalla coppia arbitrale composta da Alessandro Longo di Monopoli e Alessandro Zinetti di Locorotondo, ha inaugurato sotto i migliori auspici la stagione estiva del beach rugby italiano.